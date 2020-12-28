Консультации Санду с PAS: как организовать досрочные парламентские выборы

Представители партии PAS, которую до избрания президентом Молдовы возглавляла Майя Санду, пояснили, как в стране можно организовать досрочные парламентские выборы.

КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Депутаты PAS в рамках консультаций с президентом Молдовы Майей Санду в понедельник высказались за досрочные парламентские выборы. Об этом сообщил журналистам исполняющий обязанности главы политформирования Игорь Гросу.

"Мы повторно озвучили позицию фракции PAS – выступаем за досрочные выборы. Страна нуждается в другом парламенте. Этот законодательный орган скомпрометирован", – сказал Гросу.

По его словам, это самый простой и честный путь, который могут использовать депутаты, чтобы парламент не принимал ни одного решения в течение 90 дней, то есть до 17 марта.

Еще один вариант, как пояснил депутат, – самороспуск законодательного органа. "Этот сценарий можно обсуждать. Будем следить, как будут развиваться дискуссии. Не в последнюю очередь заинтересованы узнать и позицию Конституционного суда по этому вопросу. Вне зависимости от метода, который выберут, мы настаиваем на досрочных выборах", – отметил Гросу.

Депутат обратил внимание на то, что в дискуссиях с Санду не была озвучена ни одна кандидатура на пост премьера.

Парламентарий подчеркнул, "что любая идея и дискуссии о формировании антикризисного правительства или любого другого подобного кабмина приводят к переносу досрочных выборов".

На вопрос о том, кто будет управлять страной до марта в условиях кризиса, Гросу ответил, что на это есть "чиновники или госсекретари, которые остались в госучреждениях".

"Наше послание тем, кто находится в министерствах, – выполняйте свою работу хорошо, не надо компрометировать свою карьеру. Ведомства должны быть функциональны", – заявил Гросу.

Президент Молдовы с понедельника начала консультации с парламентскими фракциями. Санду поочередно проводит встречи с фракциями партий социалистов, PAS, "Платформы DA", Демпартии, партии "Шор" и парламентской группой ProMoldova.

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Ранее Ион Кику заявил, что до конца года будет исполнять обязанности премьера. Об этом он написал на своей странице в Facebook по итогам встречи с Майей Санду. Кику сообщил, что до 31 декабря и. о. министра здравоохранения, труда и социальной защиты, министра финансов и министра экономики будут Виорика Думбрэвяну, Сергей Пушкуца и Анатол Усатый. Другие министры должны продолжить работу дальше.

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