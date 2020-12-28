18:52 28 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.02
  • USD17.24
  • RUB0.23
  • RON4.31
  • UAH0.61
Поиск
Визит главы миссии ОБСЕ в Молдове Клауса Нойкирха в Тирасполь

Глава Миссии ОБСЕ в Молдове посетил Тирасполь

© Photo : Министерство иностранных дел ПМР
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Приднестровское урегулирование (307)
41 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0c/1c/33054649.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201228/33054556/glava-missii-obse-v-moldove-s-vizitom-v-tiraspole.html

Предыдущий визит руководителя Миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Приднестровский регион состоялся месяц назад.

ТИРАСПОЛЬ, 28 дек – Sputnik. Глава Миссии ОБСЕ в Молдове Клаус Нойкирх побывал с визитом в Тирасполе. На встрече с руководителем внешнеполитического ведомства Виталием Игнатьевым он обсудил актуальные проблемы урегулирования отношений между Кишиневом и Тирасполем.

"Дипломаты сошлись во мнении относительно негативной динамики диалога сторон на текущем этапе, который характеризуется появлением новых проблемных аспектов", – отметила в релизе пресс-служба приднестровского МИДа.

Встреча руководителя представительства Россотрудничества в РМ Андрея Муравьева и главы внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталия Игнатьева.
© Photo : Министерство иностранных дел ПМР
Глава Россотрудничества в Молдове побывал с визитом в Тирасполе
Как сообщили в ведомстве, приднестровская сторона проинформировала главу Миссии ОБСЕ "об ограничениях со стороны РМ в отношении приднестровских предприятий в части импорта продукции и отсутствии должной реакции Кишинева для решения данного вопроса".

"Собеседники подтвердили приверженность приоритетному решению проблем в рамках пакета договоренностей "Берлин+", а также обоюдную нацеленность на скорейшую реализацию ранее достигнутых соглашений в интересах улучшения жизни людей", – подчеркнули в ведомстве.

На встрече обсудили также перспективы проведения заседания в международном формате "5+2" и параметры работы в контексте председательства Швеции в ОБСЕ в 2021 году.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ как посредники, ЕС и США как наблюдатели.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Приднестровское урегулирование (307)

По теме

Тирасполь - за переговоры в формате "5+2" без предварительных условий
Тирасполь рассчитывает на международную поддержку в диалоге с Кишиневом
Теги:
ОБСЕ, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Невероятные скульптуры изо льда и снега создают в Харбине - фото
Массовая вакцинация началась в ЕС. Спасет ли Pfizer/BioNTech Европу от пандемии
Видео - Массовая вакцинация в ЕС: спасет ли Pfizer/BioNTech Европу от пандемии
Во сколько обойдется новогодний стол в этом году
Во сколько обойдется новогодний стол в этом году

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться