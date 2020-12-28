Глава Миссии ОБСЕ в Молдове посетил Тирасполь

Предыдущий визит руководителя Миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Приднестровский регион состоялся месяц назад.

ТИРАСПОЛЬ, 28 дек – Sputnik. Глава Миссии ОБСЕ в Молдове Клаус Нойкирх побывал с визитом в Тирасполе. На встрече с руководителем внешнеполитического ведомства Виталием Игнатьевым он обсудил актуальные проблемы урегулирования отношений между Кишиневом и Тирасполем.

"Дипломаты сошлись во мнении относительно негативной динамики диалога сторон на текущем этапе, который характеризуется появлением новых проблемных аспектов", – отметила в релизе пресс-служба приднестровского МИДа.

Как сообщили в ведомстве, приднестровская сторона проинформировала главу Миссии ОБСЕ "об ограничениях со стороны РМ в отношении приднестровских предприятий в части импорта продукции и отсутствии должной реакции Кишинева для решения данного вопроса".

"Собеседники подтвердили приверженность приоритетному решению проблем в рамках пакета договоренностей "Берлин+", а также обоюдную нацеленность на скорейшую реализацию ранее достигнутых соглашений в интересах улучшения жизни людей", – подчеркнули в ведомстве.

На встрече обсудили также перспективы проведения заседания в международном формате "5+2" и параметры работы в контексте председательства Швеции в ОБСЕ в 2021 году.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ как посредники, ЕС и США как наблюдатели.

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