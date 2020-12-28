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Александр Слусарь

Слусарь после встречи с Санду: подтвердили необходимость досрочных выборов

© Sputnik / Osmatesco
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201228/33055843/slusar-posle-vstrechi-s-sandu-dosrochnye-vybory-dolzhny-sostoyatsya.html

Президент Молдовы Майя Санду продолжает консультации с парламентскими партиями, главные темы – ситуация в кабмине и досрочные парламентские выборы.

КИШИНЕВ, 28 дек - Sputnik. Представители фракции "Платформы DA" на переговорах с президентом Майей Санду подтвердили свою заинтересованность в досрочных парламентских выборах и рассмотрели все связанные с ними риски. Об этом заявил вице-спикер парламента и депутат от "Платформы DA" Александр Слусарь. 

Здание парламента Молдовы
© Sputnik / Mihai Caraus
Консультации Санду с PAS: как организовать досрочные парламентские выборы

"Прошел продуктивный диалог с Майей Санду. "Платформа DA" подтвердила свою твердую и последовательную позицию относительно необходимости досрочных выборов. Они должны пройти в максимально короткие сроки. В этом плане поддержали позицию президента. В то же время мы обсудили ряд рисков, в том числе вопросы, связанные с кризисным управлением в стране и саботажем со стороны бывшего руководства страны", – отметил Слусарь.

По его словам, также обсуждались риски, связанные с макрофинансовой и бюджетной ситуацией, управлением и борьбой с пандемией и проблемы фермеров. 

Как уточнил Слусарь, представители фракции уже сейчас готовятся к тому, что на выборах страна может столкнуться с коррупцией и подкупом избирателей. Также он добавил, что выборы могут пройти не так скоро, как того желают многие политики. 

"К сожалению, ситуация такова, что досрочные выборы могут состояться не раньше осени", –  подчеркнул Слусарь. 

В заключение он отметил, что механизмы инициирования процедуры досрочных выборов четко прописаны в Конституции. Какой из путей выбрать – должна решить только президент Майя Санду. 

Ранее Ион Кику заявил, что до конца года будет исполнять обязанности премьера. Об этом он написал на своей странице в Facebook по итогам встречи с Майей Санду. Кику сообщил, что до 31 декабря и. о. министра здравоохранения, труда и социальной защиты, министра финансов и министра экономики будут Виорика Думбрэвяну, Сергей Пушкуца и Анатол Усатый. Другие министры должны продолжить работу дальше.

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