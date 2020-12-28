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Заседание парламента 06/03/2020

Демократы рассказали Санду, без чего нельзя проводить досрочные выборы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201228/33056632/demokraty-rasskazali-sandu-bez-chego-nelzya-provodit-dosrochnye-vybory.html

Фракция Демократической партии готова к досрочным выборам, но надеется попасть в "антикризисную" команду управления страной.

КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Фракция Демпартии согласна с необходимостью организовать досрочные парламентские выборы, однако прежде рассчитывает выяснить, кто будет управлять страной в кризисный период, и готова оказать необходимую помощь в реализации антикризисного плана действий. Об этом на брифинге по итогам консультаций с президентом Майей Санду заявил глава ДПМ Павел Филип.

Александр Слусарь
© Sputnik / Osmatesco
Слусарь после встречи с Санду: подтвердили необходимость досрочных выборов

"У нас была открытая дискуссия. Мы согласны с идеей госпожи президента о досрочных парламентских выборах, принимая во внимание все, что происходило в этом парламенте. Имею в виду переход депутатов из фракции во фракцию", – заявил журналистам Филип. 

В то же время, по словам Филипа, представители Демпартии довели до сведения президента позицию фракции о необходимости выработки антикризисного краткосрочного плана управления страной.

"Для нас досрочные выборы не самоцель. Нас интересует, что будет происходить в течение этого периода в стране. Кто управляет пандемическим кризисом, кто управляет экономическим кризисом, кто готовит страну к свободным и честным досрочным выборам", – заявил Филип.

Как заявил журналистам глава ДПМ, в его партии хотят знать, что за команда будет управлять страной в ближайшее время. Филип также рассказал Майе Санду, что в Демпартии есть немало опытных профессионалов, которые работали в правительстве, и ДПМ готова при необходимости помочь в управлении страной. При этом Павел Филип уточнил, что демократы не обсуждали с президентом идею формирования временного правительства на период досрочных выборов.

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