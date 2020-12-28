Встреча Санду и Pentru Moldova: депутаты готовы предложить премьера

Представители еще одной парламентской платформы обсудили с главой государства текущую политическую повестку в стране.

КИШИНЕВ, 28 дек - Sputnik. Прошла очередная встреча представителей парламентских фракций и президента Молдовы Майи Санду. На этот раз в в президентский дворец прибыли представители платформы Pentru Moldova, в которую входят депутаты фракции "Шор", а также семь независимых депутатов.

По итогам переговоров они объявили, что в беседе с президентом предложили кандидата на пост премьера, однако его имя не озвучили.

"Мы проинформировали президента, что готовы взять на себя политическую ответственность в очень сложной ситуации в стране. Мы команда, знаем, что такое – управлять населенными пунктами. Мы понимаем, в каком состоянии находится страна и наши сограждане. Мы сделали смелый шаг и заявили президенту, что готовы выдвинуть нашу кандидатуру", – заявила депутат фракции "Шор" Марина Таубер.

По ее словам, согласно Конституции, еще есть срок, чтобы точно определиться и назвать имя кандидата.

Таубер подчеркнула: платформа Pentru Moldova первая среди остальных заявила, что может выдвинуть кандидатуру на должность главы правительства. Она добавила, что новый кабмин может быть временным, состоящим из профессионалов-технократов.

"Мы подтвердили еще раз нашу четкую позицию, неоднократно озвученную – насчет досрочных выборов. Мы сказали: да, мы готовы к досрочным выборам. Мы ответственная платформа и понимаем, что значит идти сейчас на выборы. Сейчас, когда мы боремся с пандемией, у нас кризис в экономике и сельском хозяйстве", – заявила Таубер.

Слусарь после встречи с Санду: подтвердили необходимость досрочных выборов>>>

Другой представитель фракции "Шор" Виолетта Иванов добавила, что стране необходим "ответственный кабмин с профессионалами, которые обеспечат управление до следующих выборов".

Секретарь платформы Pentru Moldova Сержиу Сырбу, в свою очередь, отметил: президенту предстоит выяснить, есть ли парламентское большинство, чтобы сформировать новое потенциальное правительство до досрочных выборов.

"По Конституции у нас еще есть время, ответственное парламентское большинство должно определиться, и, конечно, может появиться правительство. Переговоры продолжаются", – объяснил Сырбу.

По его мнению, досрочные парламентские выборы могут пройти в мае, но перед этим нужно определиться с кабмином, иначе стране грозит коллапс.

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