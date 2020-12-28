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Выборы президента Молдовы голосование

Депутат Pro Moldova: досрочные выборы – угроза проевропейскому курсу РМ

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201228/33058480/deputat-pro-moldova-dosrochnye-vybory-ugroza-proevropeyskomu-kursu-moldovy.html

В результате досрочных выборов в парламент проевропейские силы окажутся изолированными, считают в Pro Moldova.

КИШИНЕВ, 28 дек - Sputnik. Парламентская группа Pro Moldova выступает за формирование временного антикризисного правительства и тщательную подготовку досрочных выборов во имя проевропейского курса Республики Молдова. Об этом по итогам консультаций с президентом Майей Санду говорил депутат от Pro Moldova Владимир Чеботарь.

"Нужно исходить из той кризисной ситуации, которая есть. Во-первых, пандемия, во-вторых, беспрецедентная засуха. Мы должны предпринимать меры, остановить негативные тренды в экономике. Это значит, что нужно правительство с ограниченным мандатом, которое предложит четкие, но краткосрочные реформы. Экономические и социальные пакеты мер", – считает депутат. 
Заседание парламента. Сектор, в котором находятся депутаты от фракции ПСРМ
© Sputnik / Miroslav Rotari
Консультации Санду с социалистами: чем закончилась беседа

По словам Чеботаря, в нынешней ситуации досрочные выборы в Молдове не позволят избрать более “чистый” парламент.

"У нас будут те же коррупционные элементы и изолированные проевропейские правые партии, а новое правительство мы можем сформировать только спустя 9 месяцев. Все это время у нас будут сохраняться нефункциональные институты", – заявил Чеботарь.

По его словам, чтобы амортизировать удар по экономике, нужно функциональное правительство, пусть и на короткий срок.

"Неподготовленные досрочные выборы – это потеря европейского курса", – считают в Pro Moldova.

Президент Молдовы Майя Санду начала в понедельник консультации с парламентскими фракциями. Она поочередно проводила встречи с фракциями Партии социалистов, PAS, "Платформы DA", Демпартии, партии "Шор" и парламентской группой ProMoldova.

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