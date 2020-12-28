Санду: все парламентские партии выступают за досрочные выборы

Ни одна сила в законодательном форуме не готова открыто признать, что состоит в парламентском большинстве и может взять на себя ответственность за управление страной, говорит президент.

КИШИНЕВ, 28 дек - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду объявила на пресс-конференции, что абсолютно все партии в законодательном форуме не относят себя к парламентскому большинству и согласны с идеей организации досрочных парламентских выборов. Об этом она рассказала по итогам консультаций с представителями фракций.

"Я констатировала, что ни одна парламентская сила не готова открыто признать, что состоит в парламентском большинстве, и взять на себя ответственность за управление страной. Абсолютно все парламентские фракции согласны, что законодательный форум должен быть распущен и в стране должны пройти досрочные выборы", – заявила Санду.

По ее словам, есть разные мнения относительно сроков их проведения.

"Одни считают, что их нужно организовать как можно раньше, другие думают, что немного позже", – объяснила президент.

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Санду пообещала в ближайшие дни озвучить свое предложение относительно пути к досрочным выборам. Вместе с тем премьер заявила, что действующие министры продолжат работу в правительстве.

"Это правительство, назначенное социалистами, остается. Кабмин обязан в дальнейшем обеспечить функциональность исполнительной власти. Согласно действующему законодательству, должность премьера должен занять кто-то из нынешних министров", – ответила Санду на вопрос журналистов.

Президент Молдовы с понедельника начала консультации с парламентскими фракциями. Майя Санду поочередно провела встречи с фракциями Партии социалистов, PAS, "Платформы DA", Демпартии, партии "Шор" и парламентской группой ProMoldova.

Ранее Ион Кику заявил, что до конца года будет исполнять обязанности премьера. Об этом он написал на своей странице в Facebook по итогам встречи с Майей Санду. Кику сообщил, что до 31 декабря и. о. министра здравоохранения, труда и социальной защиты, министра финансов и министра экономики будут Виорика Думбрэвяну, Сергей Пушкуца и Анатол Усатый. Другие министры должны продолжить работу дальше.

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