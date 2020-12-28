Чеботарь об итогах 2020 года: как COVID-19 вмешался в переговоры с Тирасполем

Вице-премьер Молдовы по реинтеграции подчеркнула, что приднестровское урегулирование остается приоритетом в программе действий правительства.

КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. В переговорном процессе между Кишиневом и Тирасполем наметилась динамика, хотя пандемия COVID-19 породила ряд непредвиденных проблем. Об этом на брифинге по итогам 2020 года заявила вице-премьер Молдовы по реинтеграции Ольга Чеботарь.

"По сравнению с 2019 годом интенсифицировался диалог внутри отраслевых рабочих групп (26 встреч в 2020 году, а в 2019 году всего 21). Он был постоянным на уровне политических представителей, но, к сожалению, не удалось провести официальный раунд переговоров "5+2", - подчеркнула вице-премьер.

По ее словам, молдавская сторона постоянно выдвигала инициативы, направленные на решение текущих проблем граждан, повышала эффективность экспертов на правом берегу, основывалась на поиске жизнеспособных решений, привлекала международных партнеров и объективно информировала их.

В 2020 году было подписано четыре документа, которые обеспечивали непрерывность реализации ранее подписанных протокольных решений.

Как отметила вице-премьер, неустойчивая ситуация возникла "в связи с установкой несанкционированных пунктов пропуска и ограничениями, введенными тираспольскими властями 16 марта под предлогом борьбы с пандемией COVID-19 и которые недавно были продлены до 1 февраля 2021 года".

В связи с этим, по словам Чеботарь, Бюро по реинтеграции Молдовы пришлось заняться решением ряда проблем. В частности, вопросом доступа фермеров Дубоссарского района к сельскохозяйственным угодьям, обеспечения передвижения учителей и учащихся молдавских школ с обучением на основе латинской графики, временного размещения врачей, проживающих на левом берегу Днестра, но работающих на правом берегу.

"Также медицинские учреждения и центры Covid-19 на правом берегу постоянно предоставляют квалифицированные услуги жителям региона, облегчая процесс перевода из больниц на левом берегу Днестра в больницы на правом берегу многих пациентов в тяжелом состоянии из-за осложнений, вызванных инфекцией COVID-19", - пояснила она.

Чеботарь напомнила, что на 26-ом заседании Совета министров ОБСЕ, проходившем в начале декабря, была принята новая Декларация о переговорах по процессу приднестровского урегулирования в формате "5+2".

"В ней подтверждается твердая позиция государств-участников ОБСЕ по разрешению приднестровского конфликта, которое основывается на суверенитете и территориальной целостности Республики Молдова, в пределах ее международно признанных границ, с определением особого статуса для приднестровского региона", - уточнила она.

Вице-премьер также отметила, что на первую половину 2021 года приоритетной задачей остается проведение новых встреч на уровне политических представителей, отраслевых рабочих групп, а также создание благоприятной почвы для организация визита в Республику Молдова посредников и наблюдателей в переговорном процессе и созыв очередного раунда формата "5+ 2".

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ как посредники, ЕС и США как наблюдатели.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova