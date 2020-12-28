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Ольга Чеботарь

Чеботарь об итогах 2020 года: как COVID-19 вмешался в переговоры с Тирасполем

© Photo : Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Приднестровское урегулирование (308)
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Вице-премьер Молдовы по реинтеграции подчеркнула, что приднестровское урегулирование остается приоритетом в программе действий правительства.

КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. В переговорном процессе между Кишиневом и Тирасполем наметилась динамика, хотя пандемия COVID-19 породила ряд непредвиденных проблем. Об этом на брифинге по итогам 2020 года заявила вице-премьер Молдовы по реинтеграции Ольга Чеботарь.

"По сравнению с 2019 годом интенсифицировался диалог внутри отраслевых рабочих групп (26 встреч в 2020 году, а в 2019 году всего 21). Он был постоянным на уровне политических представителей, но, к сожалению, не удалось провести официальный раунд переговоров "5+2", - подчеркнула вице-премьер.

Визит главы миссии ОБСЕ в Молдове Клауса Нойкирха в Тирасполь
© Photo : Министерство иностранных дел ПМР
Глава Миссии ОБСЕ в Молдове посетил Тирасполь
По ее словам, молдавская сторона постоянно выдвигала инициативы, направленные на решение текущих проблем граждан, повышала эффективность экспертов на правом берегу, основывалась на поиске жизнеспособных решений, привлекала международных партнеров и объективно информировала их.

В 2020 году было подписано четыре документа, которые обеспечивали непрерывность реализации ранее подписанных протокольных решений.

Как отметила вице-премьер, неустойчивая ситуация возникла "в связи с установкой несанкционированных пунктов пропуска и ограничениями, введенными тираспольскими властями 16 марта под предлогом борьбы с пандемией COVID-19 и которые недавно были продлены до 1 февраля 2021 года".

В связи с этим, по словам Чеботарь, Бюро по реинтеграции Молдовы пришлось заняться решением ряда проблем. В частности, вопросом доступа фермеров Дубоссарского района к сельскохозяйственным угодьям, обеспечения передвижения учителей и учащихся молдавских школ с обучением на основе латинской графики, временного размещения врачей, проживающих на левом берегу Днестра, но работающих на правом берегу.

"Также медицинские учреждения и центры Covid-19 на правом берегу постоянно предоставляют квалифицированные услуги жителям региона, облегчая процесс перевода из больниц на левом берегу Днестра в больницы на правом берегу многих пациентов в тяжелом состоянии из-за осложнений, вызванных инфекцией COVID-19", - пояснила она.

Итоговая пресс-конференция Вадима Красносельского
© Photo : Официальный сайт Президента Приднестровской Молдавской Республики
Итоговая пресс-конференция Красносельского: мы готовы к диалогу
Чеботарь напомнила, что на 26-ом заседании Совета министров ОБСЕ, проходившем в начале декабря, была принята новая Декларация о переговорах по процессу приднестровского урегулирования в формате "5+2".

"В ней подтверждается твердая позиция государств-участников ОБСЕ по разрешению приднестровского конфликта, которое основывается на суверенитете и территориальной целостности Республики Молдова, в пределах ее международно признанных границ, с определением особого статуса для приднестровского региона", - уточнила она.

Вице-премьер также отметила, что на первую половину 2021 года приоритетной задачей остается проведение новых встреч на уровне политических представителей, отраслевых рабочих групп, а также создание благоприятной почвы для организация визита в Республику Молдова посредников и наблюдателей в переговорном процессе и созыв очередного раунда формата "5+ 2".

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ как посредники, ЕС и США как наблюдатели.

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Тема:
Приднестровское урегулирование (308)

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Теги:
реинтеграция, Бюро по реинтеграции, переговоры "5+2", переговры, Приднестровье


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