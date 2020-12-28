Майе Санду и правым придется отвечать за ситуацию в стране

Заявление главы уже объявившего о своей отставке кабинета Иона Кику о том, что он и три ключевых министра не станут после 31 декабря исполнять обязанности в правительстве, перешедшем в разряд временных, вызвало настоящую ярость некоторых членов правых партий Молдовы. Так, депутат от ПДС Серджиу Литвиненко назвал решение Кику подобием "диверсии против государства" и "актом мести своему народу".

То, чего боятся правые

Хотя, казалось бы, именно правые, обвинявшие "правительство социалистов" во всех смертных грехах, должны первыми рукоплескать факту ухода его главы из исполнительной власти страны.

"Этот жест является попыткой экс-президента Додона внушить общественному мнению, что с 24 декабря вся власть в стране только у Майя Санду. Их стратегия – переложить ответственность на чужие плечи – не сработает", – более чем откровенно описывает причину своего недовольства Литвиненко.

По всей видимости, и новоизбранный президент, и депутаты от ее партии рассчитывали, что в оставшиеся до досрочных парламентских выборов месяцы во всех проблемах страны можно будет, как и прежде, обвинять "социалистическое" правительство. Категорический отказ Кику и министров в условиях куцых полномочий работать удобными мальчиками для биться эти планы разрушил.

"Правые оказались перед неприятной необходимостью взять на себя не иллюзорную ответственность, – говорит доктор экономики Михаил Пойсик. – Теперь новый президент обязана предложить кандидатуру премьер-министра. Но соответствующей команды у нее нет.

Оттого, что люди прочли учебник Самуэльсона "Экономика", чему-нибудь и как-нибудь учились за границей, еще не следует, что они способны заниматься реальной экономикой и реальным управлением. В прошлом году правительство, ведомое Майей Санду, весьма красноречиво продемонстрировало свои "навыки".

По мнению Пойсика, в решении Кику были и чисто человеческие мотивы. Он считает, что в условиях пандемии и уникальных вызовов, связанных с ковидом, ушедший в отставку кабинет в течение 13 месяцев справлялся со своими обязанностями более чем удовлетворительно, в ответ же получив от политических оппонентов лишь эпитет "правительство-катастрофа", как выразился другой депутат от правой партии Александр Слусарь. Едва ли работу кабинета Кику можно назвать полностью непогрешимой, но подобного оскорбительного определения это правительство, полагает Пойсик, точно не заслужило.

"Когда в исполнительную власть вновь придут люди с опытом управления неправительственной организацией со штатом в пять человек, избиратель очень скоро сможет сравнить его работу с работой предыдущего кабинета. Понятно, в чью пользу. Именно такого сравнения больше всего боятся наши правые в преддверии досрочных парламентских выборов", – утверждает эксперт.

О "министерской ответственности"

Тем не менее чисто "технически" в претензиях депутата Литвиненко все же присутствует логика. Поскольку в Молдове министры и государственные секретари относятся к категории служащих с особым статусом, последний налагает на них некоторые специфические обязанности. Например, закон № 199 от 2010 года "О статусе лиц, исполняющих ответственные государственные должности" говорит, в частности, следующее:

"В случае если установленный срок полномочий истекает или истек, а преемник полномочий не приступил к исполнению должностных обязанностей, ответственное должностное лицо продолжает исполнять свои обязанности до замещения должности преемником полномочий".

То есть по закону три министра – здравоохранения, финансов и экономики – по идее, и после 31 декабря не имеют права покинуть вслед за Ионом Кику свои рабочие места. Поскольку никаких преемников у них, разумеется, к этому моменту не будет. Однако действенных инструментов для их, так сказать, удержания на работе в современной Молдове также не существует.

"В нормальных странах существуют законы, которые так и называются – "о министерской ответственности". За неисполнение обязанностей они предусматривают довольно суровое наказание, вплоть до нескольких лет тюрьмы.

И это справедливо, потому что люди на ответственных государственных должностях обязаны действовать в интересах общества и государства, а не в своих личных интересах", – подчеркива экономический эксперт Дмитрий Барбалат.

Он также говорит о любопытном казусе, который теоретически может иметь место, если лишившееся премьера и ключевых министров временное и недееспособное правительство все же нужно будет заменить. Представим, что парламент трижды отвергнет предложенную Санду кандидатуру главы правительства, после чего подвергнется роспуску. Но, поскольку страна не может остаться без органа, издающего законы, распускаемый парламент, согласно статье 106 Конституции, будет обязан на время передать полномочия принимать законы правительству – тому самому неполноценному, недееспособному и "социалистическому". Еще и поэтому сложившаяся ныне ситуация с уходом Кику и министров столь раздражает сторонников президента в свете грядущих выборов.

К сожалению, все только начинается

Между тем все проблемы, оставшиеся от "ковидного" года, традиционно самый сложный для государства первый месяц в году, проблема скорейшего получения для Молдовы вакцины от коронавируса никуда не делись. И все это ждет и, несомненно, напрямую коснется рядовых граждан Молдовы. Покуда молдавские политики сейчас явно озабочены лишь раскладом сил в следующем парламенте.

"Конечно, тактика Партии социалистов в том, чтобы создать ситуацию, при которой Майя Санду совершила бы как можно больше ошибок. Но отдаление сроков проведения досрочных парламентских выборов еще более выгодно таким лидерам, как, скажем, Нэстасе и Филип.

Возня с заменой слабого после ухода Кику и министров правительства позволит выиграть время тем политическим силам, которые играют в нынешнем парламенте второстепенную роль, а в следующий могут и вовсе не пройти. В любом случае, пока в Молдове так или иначе не решится вопрос власти, не станет понятна ее конфигурация, не может быть и речи о продолжении каких-то реформ, решении экономических проблем", – утверждает политический аналитик Корнелиу Чуря.

Другими словами, молдаване, смертельно уставшие от передряг 2020 года, могут не рассчитывать на волшебные перемены к лучшему со сменой цифр на календаре. В республике вновь жесткое двоевластие и соответствующий ему политический кризис. Увы, наступающий 2021-й может оказаться для Молдовы еще более тяжелым, нежели уходящий "пандемический" год.

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