В Pentru Moldova определились с кандидатурой премьера

С кандидатурой премьера у Pentru Moldova все ясно. Более того, сформирован и список членов кабинета министров. Все это планируется обсудить в рамках консультаций с другими парламентскими фракциями. И только после этого озвучить имена.

КИШИНЕВ, 29 дек – Sputnik. В парламентской платформе Pentru Moldova настаивают на формировании правительства технократов. Члены этого объединения уже определились с кандидатурой в премьеры, но озвучат ее после консультаций с парламентскими фракциями. Об этом заявил депутат Сергей Сырбу на брифинге во вторник.

"Все понимают, в какой ситуации находится страна, и все пытаются уйти от ответственности. Мы не боимся и готовы взять ответственность за формирование правительства технократов, предложить кандидата на пост премьера, который будет эффективно управлять страной в период кризиса", – отметил Сырбу.

Депутат сообщил, что в ближайшие дни представители парламентской платформы Pentru Moldova проведут консультации с фракциями. "Озвучим имя кандидата и список членов кабинета министров в ближайшее время после консультаций", – сказал парламентарий.

Депутат от фракции "Шор" Марина Таубер уверена в том, что в парламенте найдется 51 голос, чтобы поддержать предлагаемую ими кандидатуру.

"Мы приняли решение по кандидатуре премьера. И он уже подготовил список кандидатов на министерские посты", – сказала Таубер.

При этом она отметила, что парламентская платформа Pentru Moldova и, в частности, партия "Шор" не против досрочных выборов в законодательный орган страны.

"Мы убеждены, что эти выборы должны быть организованы, но не в нынешней ситуации, не без функционального правительства, не в полном кризисе. Призываем наших коллег из парламента, администрации президента, правительства оставить политические интересы в стороне и поставить выше интересы граждан", – сказала Таубер.

Накануне президент Молдовы Майя Санду провела консультации с парламентскими фракциями, по итогам которых заявила , что абсолютно все политсилы, представленные в законодательном органе, согласны с идеей организации досрочных парламентских выборов.

"Я констатировала, что ни одна парламентская сила не готова открыто признать, что состоит в парламентском большинстве, и взять на себя ответственность за управление страной. Абсолютно все парламентские фракции согласны, что законодательный форум должен быть распущен и в стране должны пройти досрочные выборы", – сказала Санду.

Глава государства пообещала в ближайшие дни озвучить свое предложение относительно пути к досрочным выборам. Вместе с тем премьер пояснила, что действующие министры продолжат работу в правительстве.

Ранее Ион Кику заявил, что до конца года будет исполнять обязанности премьера. Об этом он написал на своей странице в Facebook по итогам встречи с Майей Санду. Кику сообщил, что до 31 декабря и. о. министра здравоохранения, труда и социальной защиты, министра финансов и министра экономики будут Виорика Думбрэвяну, Сергей Пушкуца и Анатол Усатый. Другие министры должны продолжить работу дальше.

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