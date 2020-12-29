Начался первый визит иностранного лидера в Молдову после инаугурации Санду

КИШИНЕВ, 29 дек – Sputnik. Президент Румынии Клаус Йоханнис стал первым иностранным лидером, который прибыл в Молдову с визитом после инаугурации Майи Санду.
Визит начался с официальной церемонии приветствия в администрации президента Молдовы.
Затем запланирована беседа президентов тет-а-тет. В 12.30 должны состояться переговоры с участием членов обеих делегаций. По их окончании главы государств выступят с заявлениями для прессы.
Молдавские аграрии, которые выставили технику перед зданиями правительства и парламента республики в начале декабря, ранее заявляли, что в дополнение к своим требованиям они хотят встретиться не только с президентом Молдовы Майей Санду, но и с лидером Румынии Клаусом Йоханнисом.
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