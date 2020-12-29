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Майя Санду и Клаус Йоханнис. Архивное фото

Начался первый визит иностранного лидера в Молдову после инаугурации Санду

© Inquam Photos / Octav Ganea
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201229/33067455/pervyy-vizit-inostrannogo-lidera-v-moldovu-posle-inauguratsii-Sandu.html

В Кишиневе у румынского лидера запланирована беседа с Санду тет-а-тет, а также переговоры с участием членов обеих делегаций.

КИШИНЕВ, 29 дек – Sputnik. Президент Румынии Клаус Йоханнис стал первым иностранным лидером, который прибыл в Молдову с визитом после инаугурации Майи Санду.

Визит начался с официальной церемонии приветствия в администрации президента Молдовы.

Затем запланирована беседа президентов тет-а-тет. В 12.30 должны состояться переговоры с участием членов обеих делегаций. По их окончании главы государств выступят с заявлениями для прессы.

Корнелиу Чуря.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Чуря: расскажу о целях визита Йоханниса в Кишинев после инаугурации Санду
Договоренность о том, что Йоханнис посетит Кишинев, была достигнута в ходе телефонного разговора, который состоялся между ним и Санду, сообщает посольство Румынии в Кишиневе.

Молдавские аграрии, которые выставили технику перед зданиями правительства и парламента республики в начале декабря, ранее заявляли, что в дополнение к своим требованиям они хотят встретиться не только с президентом Молдовы Майей Санду, но и с лидером Румынии Клаусом Йоханнисом.

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