Ольга Чеботарь встретилась с главой миссии ОБСЕ Клаусом Нойкирхом

На заседании обсудили проблему студентов вузов, которые вынуждены пересекать административную границу между берегами Днестра в условиях пандемии.

КИШИНЕВ, 29 дек — Sputnik. Вице-премьер по реинтеграции Ольга Чеботарь во вторник провела встречу с главой миссии ОБСЕ в Республике Молдова Клаусом Нойкирхом.

Стороны продолжили дискуссии по ряду вопросов, связанных с приднестровской проблемой, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам повестки дня переговорного процесса по приднестровскому урегулированию и возможным мерам, которые необходимо принять для их устойчивого решения, сообщили в Бюро по реинтеграции.

Собеседники также обсудили проблему студентов, проживающих в Приднестровье и обучающихся в вузах на правом берегу Днестра. При каждом пересечении административной границы через приднестровские КПП в зоне безопасности их обязали предъявлять результаты тестирования на COVID-19.

Чеботарь и Нойкирх сошлись во мнении, что необходимо активизировать в 2021 году деятельность во всех существующих диалоговых форматах и в рабочих группах с участием экспертов с обоих берегов Днестра.

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