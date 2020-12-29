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Вице-премьер Молдовы по реинтеграции Ольга Чеботарь и глава миссии ОБСЕ в Молдове Клаус Нойкирх

Ольга Чеботарь встретилась с главой миссии ОБСЕ Клаусом Нойкирхом

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201229/33067734/olga-chebotar-vstretilas-s-glavoj-missii-obse-klausom-nojkirhom.html

На заседании обсудили проблему студентов вузов, которые вынуждены пересекать административную границу между берегами Днестра в условиях пандемии.

КИШИНЕВ, 29 дек — Sputnik. Вице-премьер по реинтеграции Ольга Чеботарь во вторник провела встречу с главой миссии ОБСЕ в Республике Молдова Клаусом Нойкирхом.

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Стороны продолжили дискуссии по ряду вопросов, связанных с приднестровской проблемой, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам повестки дня переговорного процесса по приднестровскому урегулированию и возможным мерам, которые необходимо принять для их устойчивого решения, сообщили в Бюро по реинтеграции.

Собеседники также обсудили проблему студентов, проживающих в Приднестровье и обучающихся в вузах на правом берегу Днестра. При каждом пересечении административной границы через приднестровские КПП в зоне безопасности их обязали предъявлять результаты тестирования на COVID-19.

Чеботарь и Нойкирх сошлись во мнении, что необходимо активизировать в 2021 году деятельность во всех существующих диалоговых форматах и в рабочих группах с участием экспертов с обоих берегов Днестра.

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Теги:
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