Тяжелые роды: Почему Молдова может на девять месяцев остаться без правительства

КИШИНЕВ, 29 дек — Sputnik. Главная интрига молдавской внутренней политики на данный момент сводится к вопросу о том, сможет ли парламент текущего созыва избрать пусть даже "переходное" или временное правительство, либо страна на долгие месяцы останется без полномочного правительства во имя досрочных выборов в парламент. Sputnik Молдова разобрался, каким образом в Молдове можно сформировать главный орган исполнительной власти.

Выдвижение

По закону, у парламента есть не более трех месяцев на формирование правительства с момента отставки предыдущего кабинета.

Сама процедура выглядит следующим образом. По Конституции президент, после консультаций с парламентскими фракциями, предлагает депутатам кандидатуру премьер-министра. Официальное и общеобязательное толкование Основного закона, данное на этот счет Конституционным судом (КС) сильно ограничивает президента в выборе кандидата. По мнению КС, президент проводит консультации с фракциями в первую очередь для того, чтобы убедиться в наличии парламентского большинства. Более того, в случае если президенту предоставят доказательства наличия в парламенте "формализованного большинства депутатов", готового поддержать правительство, президент, по решению КС, будет обязан выдвинуть в премьеры кандидата, поддержанного этим большинством.

Однако, если у депутатов нет консенсуса по поводу кандидата, это не лишает президента права предложить свою кандидатуру. В нынешних условиях президент Майя Санду может использовать это право для того, чтобы как можно быстрее спровоцировать досрочные выборы. Если парламент дважды отклонит предложенную кандидатуру, распустить парламент можно будет уже через 45 дней.

Вотум доверия

С момента выдвижения президентом кандидатуры премьер-министра, по закону, у него есть 15 дней на то, чтобы представить депутатам программу правления и персональный состав кабинета министров на специальном заседании, во время которого депутаты должны вынести вотум доверия премьеру и его команде.

На практике, парламентские партии, которые готовы проголосовать за назначение кандидата, заранее, еще до его выдвижения определяют состав правительства и основные положения его программы. Все это может быть закреплено в коалиционном соглашении между депутатами.

Парламент выносит правительству вотум доверия простым большинством избранных депутатов в 51 голос.

На основе вотума доверия, выраженного парламентом, президент в 14-дневный срок своим указом назначает правительство. Не позднее трех дней после издания указа о назначении члены кабмина приносят перед президентом Республики Молдова присягу. Текст присяги идентичен президентской клятве:

"Клянусь отдавать все свои силы и умение во имя процветания Республики Молдова, соблюдать Конституцию и законы страны, защищать демократию, основные права и свободы человека, суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Молдовы".

Состав правительства

Кандидат в премьер-министры в момент когда обращается за вотумом доверия к парламенту может предложить реорганизовать правительство, изменить его состав и изменить список министерств. Действующий премьер вправе просить об этом парламент и в период исполнения полномочий. Поэтому изменение состава правительства и реорганизация министерств в Молдове — обычная практика. Последняя масштабная реформа правительства проводилась правительством Павла Филипа в 2017 году, тогда количество министерств сократилось с 16 до 9. С тех пор существенных изменений в полномочиях министерств и ключевых государственных ведомств не производилось.

Помимо членов правительства, по которым кандидат в премьеры должен обращаться за вотумом доверия к парламенту, некоторые члены кабмина входят туда по должности. Сейчас обязательным членом правительства "по праву" считается только башкан Гагаузской автономии, но еще десять лет назад таким же обязательным членом правительства был и глава Академии наук Молдовы.

Членом кабинета министров может быть только гражданин Молдовы с высшим образованием, постоянно проживающий в стране, владеющий госязыком и обладающий "безупречной репутацией".

Нынешний состав правительства включает 12 человек: 9 глав министерств, вице-премьера по реинтеграции, башкана Гагаузии и самого премьер-министра. Глава министерства финансов Сергей Пушкуца одновременно является и вице-премьером.

Увольнение и назначение отдельных министров

По Конституции, президент может по предложению премьер-министра освобождать от должности и назначать отдельных членов Правительства.

Исходя из нынешнего Закона о правительстве, это полномочие президента носит сугубо формальный характер, назначение и увольнение зависят от самого премьера. По закону, президент в случае повторного предложения премьера уволить или назначить отдельного министра обязан это сделать.

Что может правительство, которого нет

По Конституции, правительство Молдовы исполняет свои полномочия до созыва первого заседания вновь избранного парламента. Но может уйти в отставку и раньше.

На прошлой неделе премьер-министр Ион Кику сложил с себя полномочия премьер-министра. По закону, это автоматически влечет отставку всего правительства. Полномочия нынешнего правительства с момента отставки премьера сильно ограничены.

Кабмин больше не вправе предлагать парламенту законопроекты и давать заключения по ним, заключать международные соглашения, члены правительства не имеют права увольнять и принимать на работу подчиненных, заключать договоры на крупные суммы. Единственное, что может делать кабмин в таких условиях — обеспечивать текущее управление общественными делами.

Больше того, как заявил премьер Ион Кику по итогам встречи с новым президентом Майей Санду, после 31 декабря он, вице-премьер и министр финансов Сергей Пушкуца, министр здравоохранения Виорика Думбравяну и глава минэкономики Анатол Усатый складывают с себя полномочия вовсе.

В такой ситуации президент Молдовы должен будет назначить другого члена правительства на роль и. о. премьера. В случае если президент не сделает этого, исполнять обязанности премьера будет вице-премьер по реинтеграции Ольга Чеботарь, как единственный оставшийся в должности заместитель премьера. Если и она откажется быть и. о. премьера, тогда руководить временным правительством придется самому старшему по возрасту его члену — министру обороны Виктору Гайчуку. Но только в случае, если президент Майя Санду не станет назначать другого и. о. премьера.

С исполнением обязанностей министров здравоохранения, экономики и финансов еще сложнее, их обязанности могут исполнять только другие члены действующего правительства, назначенные и. о. премьера.

Как долго ждать нового полномочного кабмина?

Теоретически, в случае если депутаты смогут сформировать большинство и договорится с президентом о выдвижении кандидатуры премьера, новое правительство в Молдове может появиться в течении ближайшего месяца.

Ну а если консенсуса достичь не удастся и политики пойдут на досрочные выборы, то в самом крайнем случае нового правительства в Молдове не будет ближайшие девять месяцев. Все зависит от того, попытается ли ускорить роспуск паралмента президент Майя Санду выдвинув кандидатуру премьера в надежде спровоцировать две неудачные попытки его избрания.

Если президент не выдвинет никого в премьеры, распустить парламент получится только через три месяца, назначить выборы еще через 2-3 месяца, затем у парламента нового созыва будет еще три месяца на формирование нового правительства. В таком случае кабмин в Молдове может появится в сентябре 2021 года. И это только при условии, что парламент нового созыва сможет правительство сформировать.

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