Эксперт: стране нужно постоянное, а не временное правительство

Политолога спросили, что предпочтительнее для республики в период политического кризиса: как можно скорее провести досрочные парламентские выборы или же сосредоточить внимание на формировании переходного правительства.

КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. Исходя из текущей ситуации в нашей стране, которая находится в разгаре пандемии и экономического кризиса, оставлять временное правительство очень рискованно. Такое мнение высказал гость радиостудии Sputnik Молдова политолог Роман Михэеш.

По его словам, стране необходимо функциональное правительство, которое сможет решать проблемы граждан.

По его мнению, сейчас одну из решающих ролей должна сыграть президент Майя Санду, поскольку после ее переговоров с представителями парламентских фракций так и не был выдвинут кандидат на пост премьера.

"По Конституции и у президента остается право выдвинуть на пост главы кабмина кандидата, которого считают наиболее подходящим, и кто сможет получить парламентское большинство и сформировать вокруг себя новое правительство", - рассказал политолог.

Михэеш выразил надежду, что Санду в скором времени выдвинет кандидата на эту должность, поскольку стране необходимы специалисты, способные держать ситуацию под контролем.

"Нужны специалисты, которые смогут управлять страной до досрочных парламентских выборов. К примеру, могут создать правительство, которое потом подаст в отставку", - уточнил эксперт.

Как считает Михэеш, выборы очень нужны республике, потому что состав парламента уже никого не устраивает. Более того, как отметил собеседник, последние выборы прошли по смешанной системе и сразу после них пошли разговоры, что могло быть много нарушений.

Поэтому, как полагает Михэеш, результат выборов в 2019 году тоже можно поставить под вопрос, плюс к этому сильно компрометируют состав действующего законодательного органа и постоянные смены партийной прописки со стороны депутатов. К примеру, та же Демпартия разделилась на три части. А некоторые парламентарии успели уже сменить три фракции.

Ранее Ион Кику заявил, что до конца года будет исполнять обязанности премьера. Об этом он написал на своей странице в Facebook по итогам встречи с Майей Санду. Кику сообщил, что до 31 декабря и. о. министра здравоохранения, труда и социальной защиты, министра финансов и министра экономики будут Виорика Думбрэвяну, Сергей Пушкуца и Анатол Усатый. Другие министры должны продолжить работу дальше.

Также в понедельник президент Майя Санду провела переговоры с парламентскими фракциями. Все депутаты, побывавшие на встрече с главой государства, подтвердили свою заинтересованность в досрочных парламентских выборах. А что касается выдвижения кандидатуры на пост премьера, то готовность назвать такового выразили только депутаты парламентской платформы Pentru Moldova, однако, имя этого человека пока не стали объявлять.

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