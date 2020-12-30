Демпартия обжаловала в Конституционном суде закон о мобильных аптеках

По мнению демократов, нововведения в законодательство, принятые депутатами фракций ПСРМ и "Шор", приведут к удорожанию лекарств.

КИШИНЕВ, 30 дек — Sputnik. Демократическая партия (ДПМ) оспорила в Конституционном суде два закона, ранее принятых в парламенте голосами депутатов Партии социалистов и партии "Шор". Об этом заявил лидер демократов Павел Филип.

Речь идет о законах, которые предусматривают, в том числе, начало работы "мобильных аптек", которые на протяжении долгого времени лоббировала в парламенте фракция партии "Шор", а также "инициативы Серджиу Сырбу об отмене регламентирования цен на медикаменты, которые продаются без рецепта", заявила ДПМ.

По мнению ДПМ, эти инициативы "представляют опасность для здоровья населения" и приведут к удорожанию лекарств.

Ранее поправки в законодательство, предусматривающие порядок работы "мобильных аптек" оспорил в Конституционном суде депутат парламента от "Платформы DA" Ливиу Вовк. Однако суд отклонил его запрос.

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