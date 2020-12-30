Демпартия обжаловала в Конституционном суде закон о мобильных аптеках

КИШИНЕВ, 30 дек — Sputnik. Демократическая партия (ДПМ) оспорила в Конституционном суде два закона, ранее принятых в парламенте голосами депутатов Партии социалистов и партии "Шор". Об этом заявил лидер демократов Павел Филип.
Речь идет о законах, которые предусматривают, в том числе, начало работы "мобильных аптек", которые на протяжении долгого времени лоббировала в парламенте фракция партии "Шор", а также "инициативы Серджиу Сырбу об отмене регламентирования цен на медикаменты, которые продаются без рецепта", заявила ДПМ.
По мнению ДПМ, эти инициативы "представляют опасность для здоровья населения" и приведут к удорожанию лекарств.
Ранее поправки в законодательство, предусматривающие порядок работы "мобильных аптек" оспорил в Конституционном суде депутат парламента от "Платформы DA" Ливиу Вовк. Однако суд отклонил его запрос.
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