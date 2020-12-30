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Игорь Додон.

Игорь Додон вновь возглавил Партию социалистов Республики Молдова

© Photo : Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201230/33082670/igor-dodon-vnov-vozglavil-partiyu-sotsialistov-respubliki-moldova.html

В Кишиневе состоялся XVI съезд ПСРМ. По его итогам пятый президент Молдовы вернулся на пост руководителя политформирования.

КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. Игорь Додон вновь возглавил Партию социалистов Республики Молдова (ПСРМ). Он руководил этим политформированием с декабря 2011-го по ноябрь 2016 года, когда стал президентом страны.

Согласно национальному законодательству, пост главы государства несовместим с какой-либо другой оплачиваемой должностью, поэтому на время президентского срока Додон сложил свои полномочия главы ПСРМ. Вместо него четыре года политфомированием управляла Зинаида Гречаная, которая занимает пост спикера парламента.

"Единогласно съезд избрал Игоря Додона председателем партии. Вся команда рядом и едина. Сюрпризов, о которых много говорилось в прессе, не было", – объявила журналистам уже бывший председатель ПСРМ Зинаида Гречаная.

Лидер поблагодарил коллег за оказанное доверие и рассказал о стратегии Партии социалистов на ближайший период.

"Мы не входим и не будет входить ни в какие коалиции в этом парламенте. Мы были в коалиции и с левыми, и с правыми, исчерпали все варианты. В дальнейшем выступаем за досрочные парламентские выборы", – отметил он.

Додон также отметил, что президент Майя Санду, согласно решению Конституционного суда, обязана выдвинуть кандидата в премьеры.

Выборы президента Молдовы 2020

Действующий президент Молдовы Игорь Додон объявил 9 сентября, что намерен баллотироваться на второй президентский срок. Инициативная группа в его поддержку была зарегистрирована в Центральной избирательной комиссии.

Игорь Додон
© Photo : Miroslav Rotari
Биография Игоря Додона

В первом туре, прошедшем 1 ноября, ни один из кандидатов не набрал необходимых для победы более 50% голосов избирателей. Додон занял второе место с 32,61% голосов, первое место за Майей Санду с 36,16% голосов.

Второй тур с их участием состоялся 15 ноября 2020. Победила Санду, набрав 57,72%. Додон уступил с 42,28% голосов.

Центризбирком 23 ноября 2020 года утвердил результаты выборов. Далее 10 декабря результаты утвердил Конституционный суд страны. 

Додон оставался в должности президента пока Санду официально не вступила в должность. После инаугурации 24 декабря он официально передал власть новому президенту страны.

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