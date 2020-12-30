Молдова в 2020-м: год баталий, политического туризма и нового президента

Политические итоги 2020-го: формирование коалиции в парламенте и ее распад, выборы главы государства, заявление об отставке правительства и поведение молдавских депутатов. Ретроспектива политической жизни – в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. Уходящий 2020-й ознаменован многочисленными изменениями на молдавском политическом Олимпе. Начался год с выхода нескольких депутатов из состава Демократической партии Молдовы, а завершился заявлением премьера об уходе из правительства. Чем запомнился уходящий високосный, читайте в обзоре Sputnik.

Политический туризм – level 2020

Сезон политического туризма в республике открылся расколом демократов. После парламентских выборов в феврале 2019 года во фракции Демпартии Молдовы (ДПМ) насчитывалось 30 депутатов. В феврале 2020-го шестеро законодателей, среди которых Андриан Канду, Сергей Сырбу и Владимир Чеботарь, Элеонора Граур, Григоре Репесчук и Корнелиу Падневич, покинули ДПМ и объявили о создании блока Pro Moldova, а также о том, что будут поддерживать инициативы блока ACUM (PAS и DA).

Свое решение они пояснили тем, что руководство Демпартии не поддержало вотум недоверия министру иностранных дел, а также предпринимает попытки для создания коалиции с ПСРМ.

В скором времени примеру шестерки первопроходцев последовали еще несколько членов ДПМ – Георге Брашовски и Руксанда Главан.

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В мае из семьи демократов начали уходить косяками: 8 мая партию покинули Елена Бакалу и Олег Сырбу, которые объявили о присоединении к Pro Moldova, а Виолетта Иванова и Владимир Витюк – к фракции Партии "Шор", через десять дней, 18 мая, в Pro Moldova вошли Василе Быткэ и Геннадий Вердеш.

Исход продолжился и летом. Так, 9 июня ДПМ покинул и депутат Ангел Агаке, а 17 июня – Ефросиния Грецу. Они также решили перейти в Pro Moldova.

Однако на этом все не закончилось. "Ушельцы" из ДПМ проработали вместе не так уж и долго. Затем пятеро депутатов покинули Pro Moldova и заявили о создании в законодательном органе нового политического объединения – платформы Pentru Moldova. Позднее к ним присоединились еще несколько коллег, а в Pro Moldova остались лишь два законодателя – Андриан Канду и Владимир Чеботарь.

Затем к парламентской платформе Pentru Moldova присоединилась фракция Партии "Шор". Это произошло 4 ноября. Как раз при поддержке платформы Pentru Moldova в парламенте проголосовали за ряд важных законопроектов.

Коалиция и изменения в составе правительства

Весной в Молдове глава Партии социалистов Республики Молдова Зинаида Гречаная и лидер Демпартии Павел Филип подписали соглашение о создании парламентского большинства. Это произошло после того, как в течение нескольких месяцев оба политформирования работали в рамках неформальной коалиции, так как обе политсилы поддержали правительство Кику и другие важные законопроекты.

После подписания соглашения о коалиции произошли изменения в составе кабмина. Пятерых министров заменили на представителей Демпартии.

"Начиная с сегодняшнего дня у нас есть правительство, которое поддерживают 58 депутатов парламента (из 101 в законодательном органе стран – ред.)", – заявил на тот момент президент Молдовы Игорь Додон.

Из-за политического туризма ряды большинства заметно поредели, и ее существование оказалось довольно хрупким.

"Золотой голос" Гацкана

Сюрприз преподнес депутат-социалист Штефан Гацкан, избранный по спискам ПСРМ на выборах в одномандатном округе в Хынчештах 15 марта. Уже 30 июня он объявил, что покидает фракцию социалистов и присоединяется к группе Pro Moldova. Это автоматически означало, что в парламенте больше нет простого большинства в 51 голос.

На следующий день глава фракции социалистов Корнелиу Фуркулицэ объявил, что Гацкан подал заявление о сдаче депутатского мандата. А уже 9 июля на странице Гацкана в Facebook появилось сообщение, в котором он заявил, что отозвал свое заявление о сдаче мандата и остается во фракции социалистов.

"Когда настанет момент уйти, сложу мандат. Но пока страна нуждается в сильном и эффективном правительстве. И я, как депутат фракции Партии социалистов, предоставлю свою поддержку", – сказано в заявлении.

Развал коалиции

Существование коалиции между ПСРМ и ДПМ оказалось не таким уж и долгим. Так, 7 ноября в ДПМ объявили, что отзовут своих министров из правительства под руководством Кику сразу после того, как новоизбранный президент официально вступит в должность. Демократы пригласили "аутентичные" партии к диалогу, чтобы сформировать новый кабмин.

Такая позиция неудивительна, учитывая мнение некоторых политологов, что Демпартия не войдет в новый состав законодательного органа, если вскоре состоятся досрочные парламентские выборы.

Вторая замена в составе правительства

После заявлений ДПМ премьер Ион Кику решил не дожидаться вступления в должность нового президента и предложил заменить всех министров-демократов. Речь идет о руководителе Минобразования Игоре Шарове, главе Минэкономики Сергее Райляне, министре обороны Александре Пынзаре, а также вице-премьере по реинтеграции Кристине Лесник. Кроме того, был представлен и проект по отставке министра иностранных дел и евроинтеграции Олега Цули, который впоследствии стал послом Молдовы в Венгрии.

"Мы находимся на этапе принятия бюджетов на следующий год. Поэтому министерства должны быть на максимальном уровне функционирования. Мы не можем позволить себе ни минуты неуверенности и политической вовлеченности в деятельность правительства", – сказал Кику.

И спустя всего несколько часов после этого заявления новые члены кабмина приняли присягу. Таким образом, Ольга Чеботарь стала вице-премьером по реинтеграции, Анатол Усатый – министром экономики и инфраструктуры, Аурел Чокой - министром иностранных дел и евроинтеграции, Виктор Гайчук – главой Минобороны, Лилия Поголша – министром образования, культуры и исследований. Гайчук, Усатый и Чокой уже возглавляли эти министерства до марта нынешнего года.

Президентские выборы

Самое важное политическое событие 2020 года – президентские выборы. Граждане Молдовы в два тура избирали главу государства, который будет руководить страной в течение четырех лет. В электоральной гонке участвовали восемь кандидатов.

© Sputnik Имена претендентов на пост президента Молдовы внесены в избирательный бюллетень в следующем чередовании

Во второй тур вышли два политика – пятый президент республики Игорь Додон и экс-премьер, на тот момент лидер проевропейской партии PAS Майя Санду. По итогам голосования победу одержала Санду, набрав 943 006 голосов. За Додона проголосовали 690 615 граждан Молдовы.

Второй тур президентских выборов прошел в Молдове 15 ноября. Международные наблюдатели от СНГ, БДИПЧ ОБСЕ и Европейской наблюдательной миссии ENEMO, которые следили за процессом голосования, в своих предварительных отчетах признали, что выборы президента Молдовы прошли в соответствии со стандартами и местным законодательством. Они также сообщили о некоторых нарушениях, которые, по их словам, не повлияли на ход голосования.

В октябре 2016 года Додон и Санду уже выходили во второй тур выборов, итогом которых стала победа Додона.

Скандалы в парламенте

Пленарное заседание парламента 3 декабря прошло со скандалом. Еще до начала оно обещало перерасти в нечто большее, чем просто рассмотрение законопроектов. С улицы доносились крики сторонников Майи Санду и на некоторых они произвели впечатление.

В зале произошло несколько стычек между депутатами. Одна из самых яростных – после обеденного перерыва: ряд законодателей оккупировали кресла вице-спикеров и в буквальном смысле атаковали микрофон Влада Батрынчи, который облили водой из графина и тем самым вывели из строя.

Несмотря на царивший в зале заседаний хаос, удалось рассмотреть некоторые законопроекты и даже за них проголосовать. Самыми активными в работе оказались депутаты фракций ПСРМ и "Шор", они инициировали принятие важных для страны нормативных актов.

В частности, парламентарии одобрили в окончательном чтении законопроект о переходе Службы информации и безопасности из-под управления президента в ведение парламента. Во втором чтении принята инициатива о том, что Республиканский стадион не будет передан посольству США в Молдове.

Депутаты парламента в первом чтении проголосовали за законопроект о функционировании языков, по которому русскому языку возвращается статус языка межнационального общения и за поправки к Кодексу аудиовизуальных медиауслуг, которые создают возможность для возврата в полном объеме российских теле- и радиопрограмм.

На тот момент избранный президент Майя Санду сообщила, что опротестовала в Конституционном суде все законы, принятые на заседании в четверг.

А уже 6 декабря Санду пригласила своих сторонников на протест в центре молдавской столицы. Акция длилась несколько часов.

© Sputnik / Mihai Caraus Майя Санду на протесте 6 декабря.

Главные требования:

срочная отставка правительства Иона Кику (протестующие обвинили кабмин в провоцировании экономического кризиса и осложнении ситуации с пандемией коронавируса);

проведение досрочных парламентских выборов;

аннулирование законов, принятых на последних заседаниях парламента

Ночные посиделки в парламенте

Следующее заседание парламента 16 декабря также прошло со скандалом. Депутаты заседали практически до полуночи. В тот день была утверждена отмена "закона о миллиарде", согласно которому возвращение средств после масштабной банковской кражи ложится на плечи обычных граждан.

Законодатели в окончательном чтении одобрили поправки в закон об административно-территориальном устройстве Молдовы и в закон о местном публичном управлении из так называемого "гагаузского пакета". Оба документа были разработаны несколько лет назад с целью обеспечить функциональность органов самоуправления южной автономии.

Депутаты парламента утвердили законопроект о функционировании языков, закрепляющий в том числе статус русского языка как языка межнационального общения. Кроме того, парламентарии проголосовали за проект о переводе вкладышей к лекарствам на русский язык. Также законодатели внесли поправки в Кодекс аудиовизуальных услуг. Их суть состоит в отмене запрета на ретрансляцию в Молдове российских информационно-аналитических программ.

Тогда же утвердили снижение пенсионного возраста в Молдове до 57 лет для женщин и до 62 для мужчин.

Все эти законы затем одобрил на тот момент действующий президент Молдовы Игорь Додон.

Однако некоторые из этих законов опротестовали в Конституционном суде.

Протесты аграриев

Молдавские сельхозпроизводители начали свои акции в июле 2020 года. Они выводили технику на дороги страны, требуя от властей компенсации за убытки, которые они понесли в результате засухи.

В августе они также перекрыли трассы и устроили "тракторный марш" на Кишинев, который был остановлен полицией на подступах к столице.

Поскольку в этом году большая часть агрокультур пострадала из-за неблагоприятных погодных условий, правительство несколько раз выделяло помощь сельхозпроизводителям.

В начале декабря аграрии возобновили протестные акции в Кишиневе. Именно тогда они вывели тракторы на центральную площадь столицы. Спецтехника в течение недели стояла у здания правительства, а затем часть тракторов перебазировалась к подступам здания парламента. Главное, чего добивались тогда аграрии, – чтобы законодатели не принимали инициативу правительства о повышении ставки НДС в сельском хозяйстве с 8% до 12%. Производители надеялись, что власти выделят больше финансовых ресурсов для выплаты компенсаций пострадавшим от засухи.

А 16 декабря состоялась самая жаркая акция протеста. Тракторы стояли на участке проспекта Штефана чел Маре у здания высшего законодательного органа, на тротуарах и клумбах. Движение транспорта по главному проспекту города было перекрыто. Аграрии на технике пытались въехать на ступени, ведущие к зданию высшего представительного собрания, и прорвать оцепление полицейских, которые образовали живой щит.

Между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов 16 декабря произошло несколько стычек. Стражи порядка применили слезоточивый газ. В результате столкновений пострадали несколько сотрудников полиции, их забрал прибывший экипаж скорой помощи.

В тот день в парламенте проголосовали за отмену так называемого "закона о миллиарде". Согласно этому нормативному акту, в бюджете освободится около 600 миллионов леев, которые планируется направить в Фонд по субсидированию аграриев. Кроме того, депутаты решили не повышать ставку НДС.

Премьер заявил о том, что собирается в отставку

Ион Кику на брифинге 23 декабря анонсировал свою отставку. Накануне состоялось заседание правительства, на котором было рассмотрено свыше 70 проектов постановлений, необходимых для внедрения налогово-бюджетной политики и других законов.

"Государственная машина продолжит работать, будут выплачиваться пенсии, зарплаты. Абсолютно необходимо продолжить достижение главной цели – роспуска парламента", – сказал Кику.

Уже 24 декабря у него состоялась встреча с президентом Майей Санду. По итогам беседы Кику сообщил, что будет исполнять обязанности премьера до 31 декабря. Столько же Виорика Думбрэвяну будет находиться в должности министра здравоохранения, труда и социальной защиты, Сергей Пушкуца – главы Минфина, а Анатол Усатый – руководителя Минэкономики.

PAS требует, чтобы Ион Кику и министры продолжали работу после отставки>>>

"Другие коллеги-министры продолжат работу дальше, то есть после нового года", – уточнил Кику.

Инаугурация Санду

Майя Санду приняла присягу и официально вступила в должность президента Молдовы 24 декабря. Она – первая женщина, которая стала руководителем страны.

Несколько заявлений Санду с церемонии инаугурации:

"Буду президентом европейской интеграции, который выведет страну из международной изоляции и вернет ее лицо перед внешними партнерами. Позабочусь о том, чтобы у Молдовы была четкая, твердая и предсказуемая позиция по отношению ко всем нашим партнерам. Обеспечу, чтобы наши интересы были поняты и соблюдались".

"Досрочные выборы – единственный выбор для очищения парламента и выхода из тупика. Другого пути нет. В парламенте нет 51 депутата, которые бы поддержали народное правительство".

После церемонии инаугурации состоялась процедура передачи пятым президентом Молдовы Игорем Додоном власти новому главе государства.

Додон 30 декабря вновь возглавил Партию социалистов Республики Молдова. Он руководил этим политформированием с декабря 2011-го по ноябрь 2016 года, когда стал президентом страны.

Консультации с партиями: что дальше?

Уже 28 декабря президент Майя Санду провела консультации со всеми парламентскими фракциями и группами, обсудив досрочные парламентские выборы и возможность утверждения нового правительства.

"Я констатировала, что ни одна парламентская сила не готова открыто признать, что состоит в парламентском большинстве, и взять на себя ответственность за управление страной. Абсолютно все парламентские фракции согласны, что законодательный форум должен быть распущен и в стране должны пройти досрочные выборы", – заявила Санду.

По ее словам, есть разные мнения относительно сроков их проведения.

"Одни считают, что их нужно организовать как можно раньше, другие думают, что немного позже", – объяснила президент.

Санду пообещала в ближайшие дни озвучить свое предложение относительно пути к досрочным выборам. Вместе с тем премьер заявила, что действующие министры продолжат работу в правительстве.

"Это правительство, назначенное социалистами, остается. Кабмин обязан в дальнейшем обеспечить функциональность исполнительной власти. Согласно действующему законодательству, должность премьера должен занять кто-то из нынешних министров", – ответила Санду на вопрос журналистов.

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