Конституционный суд отклонил жалобы депутатов на несколько законов

Не нашли понимания у судей запросы народных избранников с просьбой приостановить законы о бюджетно-фискальной политике и о мобильных аптеках.

КИШИНЕВ, 30 дек — Sputnik. Конституционный суд отклонил ходатайство о приостановлении действия законов, поданное депутатом фракции "Платформа DA" Дину Плынгэу, а также запрос, поданный в КС группой парламентариев от Демократической партии.

Плынгэу оспаривал в суде закон о бюджетно-налоговой и таможенной политике на 2021 год. Депутат считает, что процедура при голосовании была нарушена. Он отметил, что с фракциями не проводились консультации, а также не был учтен тот факт, что многие органы местной власти уже приняли свои бюджеты.

Еще одно ходатайство подали в Конституционный суд депутаты от Демпартии Моника Бабук, Павел Филип, Александр Жиздан, Генадие Буза и Игорь Время. Они просили приостановить действие двух законов, регламентирующих деятельность в области фармацевтики, которые были приняты 16 декабря депутатами фракций ПСРМ, "Шор" и парламентариями, вошедшими в платформу Pentru Moldova.

Эти законы, в частности, устанавливали порядок деятельности так называемых "мобильных аптек", которые, по мнению авторов законопроекта, смогут обеспечить медикаментами жителей сельской местности.

В обоих случаях судьи КС посчитали, что авторы обращений не сумели достаточным образом их аргументировать.

Решения были опубликованы 30 декабря.

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