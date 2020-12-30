21:12 30 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.10
  • USD17.23
  • RUB0.23
  • RON4.33
  • UAH0.61
Поиск
Додон.

Когда могут пройти досрочные выборы в парламент: мнение Додона

© Sputnik / Osmatesco
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Парламент Молдовы сегодня (296)
86 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201230/33093743/kogda-mogut-proyti-dosrochnye-vybory-v-parlament-mnenie-dodona.html

Лидер Партии социалистов считает, что даже по экспресс-сценарию избирателей могут пригласить к урнам для голосования не раньше, чем на исходе следующей весны.

КИШИНЕВ, 30 дек — Sputnik. Досрочные парламентские выборы в Молдове обязательно будут организованы в 2021 году, не раньше мая следующего года. Об этом в телеинтервью заявил председатель Партии социалистов и экс-президент Игорь Додон.

Политик заявил, что ПСРМ не будет вступать в какие-либо коалиции в нынешнем созыве парламента.

"Мы не проголосуем за кандидатов в премьеры. В этом парламенте не могут создаваться новые коалиции, потому что парламент не отвечает голосованию в 2019 году", – сказал он.

Игорь Додон.
© Photo : Miroslav Rotari
Игорь Додон вновь возглавил Партию социалистов Республики Молдова
По его словам, выборы в Молдове могут быть организованы в мае 2021 года. 

"Выборы пройдут в 2021 году в любом случае. По Конституции, не раньше мая. Никто не назначит выборы на Пасху - 2 мая. Потом 9 мая поминальный день и 9 мая большой праздник. Потом есть 16, 23 мая. Можно проводить выборы", – считает Додон.

Он также порекомендовал коллегам из парламента и президенту Майе Санду не изобретать нестандартных способов роспуска парламента.

"Не нужно придумывать какие-то ходы. Президент, по решению Конституционного суда, обязан выдвинуть кандидата. Не нужно выдумывать самороспуск. Не надо ждать, как советуют специалисты из Гарварда, три месяца и никого не выдвигать", – обратился Додон к оппонентам.

Парламент, по мнению лидера ПСРМ, утратил свою легитимность, поэтому политикам следует обратится к народу.

Виктор Жук.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Жук: расскажу о том, кому выгодны досрочные выборы в Молдове, а кому нет

"Май месяц - уже можно назначить досрочные выборы. Этот парламент не жилец, ничего из этого парламента не выйдет. Нужно обратится к народу", – подытожил политик.

Накануне президент Молдовы Майя Санду провела консультации с парламентскими фракциями, по итогам которых заявила, что абсолютно все политсилы, представленные в законодательном органе, согласны с идеей организации досрочных парламентских выборов.

Глава государства пообещала в ближайшие дни озвучить свое предложение относительно пути к досрочным выборам. Вместе с тем она пояснила, что действующие министры продолжат работу в правительстве.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Парламент Молдовы сегодня (296)

По теме

Игорь Додон передал власть Майе Санду
Кузнецов: Санду оказалась в той же ситуации, что и Додон
Додон: Россия готова предоставить Молдове вакцину "Спутник V"


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Рандеву на Бульваре шампанского.
Игристое блаженство к новогоднему столу
Новый год рядом: праздничные троллейбусы радуют кишиневцев.
Новый год рядом: праздничные троллейбусы радуют кишиневцев
Во сколько обойдется новогодний стол в этом году
Во сколько обойдется новогодний стол в этом году

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться