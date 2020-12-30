Когда могут пройти досрочные выборы в парламент: мнение Додона

Лидер Партии социалистов считает, что даже по экспресс-сценарию избирателей могут пригласить к урнам для голосования не раньше, чем на исходе следующей весны.

КИШИНЕВ, 30 дек — Sputnik. Досрочные парламентские выборы в Молдове обязательно будут организованы в 2021 году, не раньше мая следующего года. Об этом в телеинтервью заявил председатель Партии социалистов и экс-президент Игорь Додон.

Политик заявил, что ПСРМ не будет вступать в какие-либо коалиции в нынешнем созыве парламента.

"Мы не проголосуем за кандидатов в премьеры. В этом парламенте не могут создаваться новые коалиции, потому что парламент не отвечает голосованию в 2019 году", – сказал он.

По его словам, выборы в Молдове могут быть организованы в мае 2021 года.

"Выборы пройдут в 2021 году в любом случае. По Конституции, не раньше мая. Никто не назначит выборы на Пасху - 2 мая. Потом 9 мая поминальный день и 9 мая большой праздник. Потом есть 16, 23 мая. Можно проводить выборы", – считает Додон.

Он также порекомендовал коллегам из парламента и президенту Майе Санду не изобретать нестандартных способов роспуска парламента.

"Не нужно придумывать какие-то ходы. Президент, по решению Конституционного суда, обязан выдвинуть кандидата. Не нужно выдумывать самороспуск. Не надо ждать, как советуют специалисты из Гарварда, три месяца и никого не выдвигать", – обратился Додон к оппонентам.

Парламент, по мнению лидера ПСРМ, утратил свою легитимность, поэтому политикам следует обратится к народу.

"Май месяц - уже можно назначить досрочные выборы. Этот парламент не жилец, ничего из этого парламента не выйдет. Нужно обратится к народу", – подытожил политик.

Накануне президент Молдовы Майя Санду провела консультации с парламентскими фракциями, по итогам которых заявила, что абсолютно все политсилы, представленные в законодательном органе, согласны с идеей организации досрочных парламентских выборов.

Глава государства пообещала в ближайшие дни озвучить свое предложение относительно пути к досрочным выборам. Вместе с тем она пояснила, что действующие министры продолжат работу в правительстве.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova