Майя Санду назначила Аурелиу Чокоя исполняющим обязанности премьера

Аурелиу Чокой будет занимать должность врио главы правительства до назначения нового кабинета министров.

КИШИНЕВ, 31 дек — Sputnik. Майя Санду подписала декрет о назначении Аурелиу Чокоя, министра иностранных дел и европейской интеграции, на должность исполняющего обязанности премьер-министра до назначения нового правительства.

Об этом президент Молдовы сообщила в социальных сетях.

Аурелиу Чокой был назначен министром иностранных дел и европейской интеграции 9 ноября 2020 года.

Он уже занимал пост главы МИДЕИ с 14 ноября 2019-го по 16 марта 2020 года.

Заявление главы государства было опубликовано спустя всего несколько часов после пресс-конференции уходящего в отставку премьер-министра Иона Кику и трех членов его кабинета – вице-премьера, министра финансов Сержиу Пушкуцы, министра экономики и инфраструктуры Анатола Усатого и министра здравоохранения и социальной защиты Виорики Думбрэвяну.

На пресс-конференции Кику отметил, что в результате деятельности кабмина по итогам года новому правительству остаются достаточные финансовые ресурсы для осуществления всех платежей.

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