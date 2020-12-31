Депутаты подали в КС запрос о возможности самороспуска парламента Молдовы

Народные избранники из фракции "Действие и солидарность" обратились с просьбой уточнить, существует ли конституционный механизм для самостоятельного роспуска законодательного органа.

КИШИНЕВ, 31 дек — Sputnik. Депутаты фракции "Действие и солидарность" запросили у Конституционного суда (КС) толкование положений Основного закона, которые могут открыть путь к принятию парламентом самостоятельного решения о роспуске. Запрос подписали депутаты Михай Попшой, Дан Перчун и Виржилиу Пысларюк.

По мнению авторов обращения, необходимо уточнить некоторые статьи Конституции, чтобы прояснить возможность самороспуска законодательного органа, если за это проголосуют две трети депутатского корпуса.

Парламентарии опираются в своем запросе на понятие "парламентского большинства", которое в настоящий момент отсутствует. Как заявил в социальных сетях, комментируя подачу запроса, депутат Михай Попшой, "квалифицированное голосование за самороспуск может свидетельствовать об отсутствии парламентского большинства в той же мере, что и обстоятельства, прямо предусмотренные Конституцией".

Из этого депутаты делают вывод, что квалифицированное большинство при голосовании двух третей депутатов может принять решение о роспуске парламента, и Конституционному суду предстоит подтвердить или опровергнуть это обстоятельство в рамках своей юрисдикции.

Авторы запроса напомнили в документе, что в 1997 году КС уже выносил решение по поводу возможности самороспуска парламента. Тогда Конституционный суд постановил, что роспуск парламента возможен, если в его составе останется менее 51 депутата вследствие подачи в отставку или иных обстоятельств.

Однако в настоящий момент эта возможность не может быть применена на практике, так как действующий депутатский корпус был сформирован по смешанной системе, заявили авторы запроса. Кроме того, по их словам, даже если все депутаты подадут в отставку, их мандаты перераспределяются между фракциями политических партий, которые остались в составе законодательного органа.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova