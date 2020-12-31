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Аурелиу Чокой

Первое заявление и.о. премьера Молдовы: Чокой рассказал о приоритетах

© Sputnik / Rodion Proca
Политика
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Sputnik Молдова
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Аурелиу Чокой исполняет обязанности главы кабинета министров. Он рассказал, какой видит свою работу на этом посту.

КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. Министр иностранных дел и евроинтеграции Молдовы Аурелиу Чокой, которого в четверг президентским указом назначили исполняющим обязанности премьера, заявил, что намерен сделать все, чтобы правительство республики функционировало в интересах граждан республики.

"Молдова проходит через трудный период, когда накладываются несколько кризисов. Я понимаю сложность ситуации и необходимость того, чтобы страна эффективно управлялась независимо от политической ситуации", - сказано в заявлении Чокоя, опубликованного на сайте МИДЕИ.

Он сообщил, что несмотря на то, что находится на самоизоляции дома, принял предложение госпожи президента Майи Санду исполнять обязанности премьер-министра.

Молдавские леи
© Sputnik / Yana Zaharova
Последнее, что сказал Кику в качестве премьера – "финансов в казне достаточно"

"Сделаю все, чтобы правительство Молдовы хорошо функционировало в интересах граждан республики", – сказал Чокой.

Майя Санду подписала декрет о назначении Аурелиу Чокоя, министра иностранных дел и европейской интеграции, на должность исполняющего обязанности премьер-министра до назначения нового правительства.

Аурелиу Чокой был назначен министром иностранных дел и европейской интеграции 9 ноября 2020 года. Он уже занимал пост главы МИДЕИ с 14 ноября 2019-го по 16 марта 2020 года.

Биография Аурелиу Чокоя>>>

Заявление главы государства было опубликовано спустя всего несколько часов после пресс-конференции уходящего в отставку премьер-министра Иона Кику и трех членов его кабинета – вице-премьера, министра финансов Сержиу Пушкуцы, министра экономики и инфраструктуры Анатола Усатого и министра здравоохранения и социальной защиты Виорики Думбрэвяну.

На пресс-конференции Кику отметил, что в результате деятельности кабмина по итогам года новому правительству остаются достаточные финансовые ресурсы для осуществления всех платежей.

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