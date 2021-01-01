Чокой: Сделаю все, чтобы правительство работало в интересах граждан

Исполнять обязанности премьера будет один из недавно назначенных министров правительства Иона Кику.

КИШИНЕВ, 1 янв - Sputnik. Министр иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокой принял предложение президента Майи Санду временно занять должность премьер-министра Молдовы. Об этом сообщается на странице министерства в соцсетях.

Чокой заявил, что в ближайшее время он проинформирует общественность о своих дальнейших действиях, которые он намерен предпринять.

По словам министра, Молдова переживает трудный период с целым рядом кризисов.

"Уверяю вас, что сделаю все, чтобы правительство работало в интересах граждан. В ближайшее время я проинформирую общественность о немедленных действиях, которые будут предприняты", – отметил Чокой.

Напомним, 26 декабря стало известно, что Аурелиу Чокой заразился коронавирусом.

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