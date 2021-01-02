В администрации Майи Санду подтвердили дату ее встречи с Владимиром Зеленским

О времени и месте официального визита первым заявил заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква.

КИШИНЕВ, 2 янв – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду 12 января прибудет в Киев с официальным визитом, где встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом в субботу, 2 января, сообщил заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква. Эту информацию подтвердила Sputnik Молдова и представитель Майи Санду.

"Новый год начнем с перезагрузки двусторонних отношений с Молдовой — 12 января состоится официальный визит в Украину новоизбранного президента Майи Санду, который станет для нее первым с момента избрания", - отметил Жовква в авторской колонке для украинского издания "Зеркало недели".

Зеленский поздравил Санду с победой на президентских выборах в Молдове в Twitter после объявления результатов. Позже он сообщил, что провел телефонный разговор с ней.

"Уверен в дальнейшем укреплении отношений между Украиной и Молдовой и европейской интеграции наших народов. С нетерпением жду визита коллеги в Киев", - отметил тогда Зеленский.

Санду сообщила о планах посетить Киев по приглашению украинского коллеги в эфире одного из молдавских телеканалов в последние дни декабря. Там же она обмолвилась о том, что в январе намечен ее визит в Брюссель.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova