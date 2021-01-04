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Киев.

В администрации Майи Санду сообщили, с кем она будет встречаться в Киеве

© Sputnik / Vitaly Belousov
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210104/33138693/v-administratsii-mayi-sandu-soobschili-s-kem-ona-budet-vstrechatsya-v-kieve.html

Президент Молдовы первый свой официальный визит после инаугурации совершит в столицу Украины 12 января.

КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. В администрации главы государства Майи Санду сообщили, с кем она проведет встречи во время своего официального визита в Киев. Поездка станет для нее первой после инаугурации.

"В Киеве состоится официальная встреча президента Майи Санду с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и спикером парламента Дмитрием Разумковым", – рассказали в администрации.

Как отметил источник, состав официальной делегации Республики Молдовы будет объявлен в ближайшее время.

В субботу, 2 января, о времени визита Санду в Киев сообщил заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква в авторской колонке для украинского издания "Зеркало недели".

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© Photo : Facebook / Maia Sandu
Майя Санду подписала свой первый указ о награждении Орденом Республики

"Новый год начнем с перезагрузки двусторонних отношений с Молдовой – 12 января состоится официальный визит в Украину новоизбранного президента Майи Санду, который станет для нее первым с момента избрания", – отметил Жовква.

Зеленский поздравил Санду с победой на президентских выборах в Молдове в Twitter после объявления результатов. Позже он сообщил, что провел телефонный разговор с ней.

"Уверен в дальнейшем укреплении отношений между Украиной и Молдовой и европейской интеграции наших народов. С нетерпением жду визита коллеги в Киев", – отметил тогда Зеленский.

Санду сообщила о планах посетить Киев по приглашению украинского коллеги в эфире одного из молдавских телеканалов в последние дни декабря. Там же она обмолвилась о том, что в январе намечен ее визит в Брюссель.

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Теги:
визит, Майя Санду


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