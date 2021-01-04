ПСРМ: Санду хочет заставить министров остаться в должности

КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. Партия социалистов республики Молдова обвиняет президента Майю Санду в том, что она "хочет заставить министров от ПСРМ остаться в должности, хотя ранее требовала их отставки". Сообщение с таким заголовком опубликовано на сайте ПСРМ.

"Майя Санду испытывает звериный страх. Она боится брать ответственность за управление страной и пытается заставить министров, которых нещадно критиковала, остаться в правительстве", – цитирует сообщение на сайте партии депутата от ПСРМ Богдана Цырдю.

В опубликованном письме Майи Санду Иону Кику, датированном 31 декабря, президент утверждает, что Конституция не предусматривает отставку министра, который и так входит в правительство, ушедшее в отставку.

© Photo : Партия Социалистов Республики Молдова Майя Санду отказывается увольнять министров.

"Конституция и действующее законодательство не регламентируют возможность одного из членов правительства в отставке отказаться от исполнения своих полномочий до утверждения правительства. Учитывая вышеизложенное и в соответствии с нормами действующего законодательства считаю необоснованным и противоречащим закону издание запрашиваемого указа", – говорится в тексте.

Премьер Ион Кику объявил о своей отставке на брифинге 23 декабря. Уже на следующий день у него состоялась встреча с президентом Майей Санду. По итогам беседы Кику сообщил, что будет исполнять обязанности премьера до 31 декабря. Столько же Виорика Думбрэвяну будет находиться в должности министра здравоохранения, труда и социальной защиты, Сергей Пушкуца – главы Минфина, а Анатол Усатый – руководителя Минэкономики. Другие министры продолжат исполнять свои обязанности и после нового года.

Спустя несколько дней Санду назначила исполняющим обязанности премьера министра иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокоя.

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