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Заседание парламента РМ.

У ДПМ новые потери: партия недосчиталась еще одной районной организации

© Sputnik / Rodion Proca
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210104/33141642/u-dpm-novye-poteri-iz-partii-sbezhali-tarakliyskie-aktivisty.html

Решение сложить членские билеты активисты из Тараклии приняли единодушно, выступив с общим заявлением.

КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. Весь районный актив Демократической партии Молдовы в Тараклии объявил о выходе из рядов политформирования. С таким заявление выступили представители территориальной организации. В нем они объяснили свое решение несогласием с политикой, проводимой нынешним руководством Демпартии "в лице г-на Павла Филипа и его приближенных".

"Внутренняя демократия партии носит только декларативный характер, а ДПМ деградировала до уровня неспособности представлять нас и решать проблемы людей", – пояснили они.

В заявлении также говорится о том, что действия и поведение руководства привели к расколу партии и игнорированию взятых на себя перед избирателями обязательств.

Места ДПМ в парламенте Молдовы.
© Sputnik / Rodion Proca
Из Демпартии в полном составе вышла еще одна районная организация
"ДПМ превратилась в слабую и некомпетентную партию", – подчеркнули они.

В списке тех, кто выступил с заявлением о выходе из партии, председатель и заместители председателя районной организации, члены партийного бюро, совета, руководители первичных организаций, примары, избранные по спискам ДПМ советники районного и местных советов.

Вместе с тем тараклийские активисты пообещали продолжить работать на благо жителей района.

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Теги:
Тараклия, Демпартия Молдовы


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