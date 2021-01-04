У ДПМ новые потери: партия недосчиталась еще одной районной организации

КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. Весь районный актив Демократической партии Молдовы в Тараклии объявил о выходе из рядов политформирования. С таким заявление выступили представители территориальной организации. В нем они объяснили свое решение несогласием с политикой, проводимой нынешним руководством Демпартии "в лице г-на Павла Филипа и его приближенных".

"Внутренняя демократия партии носит только декларативный характер, а ДПМ деградировала до уровня неспособности представлять нас и решать проблемы людей", – пояснили они.

В заявлении также говорится о том, что действия и поведение руководства привели к расколу партии и игнорированию взятых на себя перед избирателями обязательств.

"ДПМ превратилась в слабую и некомпетентную партию", – подчеркнули они.

В списке тех, кто выступил с заявлением о выходе из партии, председатель и заместители председателя районной организации, члены партийного бюро, совета, руководители первичных организаций, примары, избранные по спискам ДПМ советники районного и местных советов.

Вместе с тем тараклийские активисты пообещали продолжить работать на благо жителей района.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova