Чисто по-соседски: г-жа президент Молдовы готовится к визиту в Киев

О чем будет говорить глава молдавского государства с руководителями исполнительной и законодательной власти ближайшего восточного соседа?

Президент Молдовы Майя Санду 12 января отправится с первым официальным визитом — на Украину. Уже известно, с кем она встретится в Киеве — кроме Владимира Зеленского глава молдавского государства проведет переговоры с премьер-министром Денисом Шмыгалем и спикером парламента Дмитрием Разумковым.

О том, что первые ее визиты планируются в Бухарест и в Киев, Санду говорила задолго до инаугурации. Выбор стран выглядит логичным. В самом деле, вот же он, Кишинев, на географической карте, между Румынией и Украиной. И визит получается соседский, поговорить про общие дела. Так соседи по лестничной площадке обсуждают, по сколько скинуться на ремонт подъезда и как распределить места на парковке в общем дворе.

Проблема в том, что у соседей по подъезду, которые и имен-то друг друга часто не знают, общих дел все равно больше, чем у нынешнего руководства Молдовы с нынешним руководством Украины.

Погоды-то, погоды нынче какие

Это только на первый взгляд президентам двух стран есть, о чем разговаривать. Оба государства состоят не только в СНГ (с которым Украина стремится держать дистанцию), но и в Восточном партнерстве, и в ГУАМ. Ко многому обязывает Молдову и Украину сотрудничество в формате "5+2".

Ворох неразрешенных проблем накопился и в двусторонних отношениях. Каскад ГЭС на Днестре угрожает оставить Молдову без воды. Вопросы молдавской собственности на Украине не удалось разрешить и за три десятилетия — напротив, судебных исков набралось столько, что не распутать. Вопросы энергетики, транспортного сообщения – все это тоже нуждается в непрерывных дискуссиях, компромиссах, подписании документов.

Однако похоже, ничего из вышеизложенного в январе 2020 года в Киеве обсуждаться не будет. Ни слова не слышно не из президентской администрации, не из Министерства иностранных дел и европейской интеграции, с какими именно подписанными соглашениями Майя Санду собирается вернуться из Украины.

Потому что если никаких серьезных документов подписано не будет, то и ездить было незачем. Не наступило, значит, время для визита. О чем там говорить Санду, не о погоде же.

Киев после Бухареста

О повестке переговоров не известно ничего. Вряд ли это потому, что здесь присутствует некая особая секретность. Скорее, повестки такой просто нет.

Каждая из описанных выше проблем — это вопрос сложный и комплексный. И вопросы каскада ГЭС, и собственности, и энергетика — это темы, по которым месяцами работают группы экспертов. Подпись президента на таких соглашениях — скорее, необходимая формальность, завершающая дело точка.

А какая тут может быть точка? В последние годы ничего не было слышно о работе совместных молдавско-украинских комиссий и экспертных групп хотя бы над одним из стратегических документов — таком, на котором необходима подпись главы государства.

Бледные выступления Майи Санду и Клауса Йоханниса после встречи в Кишиневе только подкрепляют мнение о неготовности повестки для встречи молдавского и украинского президентов.

А ведь Румыния по итогам года – главный торговый партнер Молдовы – обладает куда большим весом во внешнеполитическом окружении нашей страны, чем Украина.

Совместное селфи на фоне флага

Визит Майи Санду в Киев трудно назвать даже политическим. Политические визиты, не насыщенные экономической повесткой или практическими вопросами в отношениях двух государств, обычно предпринимаются с целью выразить солидарность, общее видение и общие чаяния.

Именно о таком общем видении Майя Санду говорила еще до победы на выборах в интервью одному из украинских изданий. "И Молдова, и Украина задекларировали, что однажды мы вступим в Евросоюз", — сказала она.

Все это прекрасно — исполнение "Оды к радости", респектабельные синие с золотом флаги, развешанные по присутственным местам, стандарты и ценности. Только непонятно, о чем здесь будут говорить Майя Санду и Владимир Зеленский — не повторять же в сотый раз то, что было наговорено за последнее десятилетие, когда надежды и Молдовы, и Украины на вступление в ЕС были вежливо, но окончательно похоронены Брюсселем.

Незачем для этого ездить в Киев и принимать гостей из Бухареста. Все это можно произносить и дистанционно, в стиле коронавирусной эпохи. По видеосвязи. И даже сделать совместное селфи на фоне флага ЕС, благо с технической точки зрения в этом нет ничего сложного.

Что нужно Киеву от Кишинева

Если цель визита — подчеркнуть единение Киева и Кишинева на тяжелом и пока что бесплодном пути евроинтеграции, то это еще одна причина усомниться, что во время визита Санду будут обсуждаться реальные, проблемные темы.

Тем более не станет этого делать и Зеленский. В отношениях Молдовы с Украиной как раз у нашей маленькой страны больше вопросов к большому соседу. А вот с точки зрения Киева, чем меньше в Кишиневе задают вопросов, тем лучше.

Однако есть вопрос, по которому Киев заинтересован в поддержке Молдовы. Со стороны Украины прогнозируется продолжение активных попыток втянуть нашу страну в "Крымскую платформу" — сомнительную инициативу, выработанную руководством Украины в русле конфронтации с Россией. Это намерение было четко обозначено в ходе визита в Кишинев главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и, без сомнений, тему продолжит Владимир Зеленский.

До дому, до хаты

В целом визит Майи Санду в Киев стоит оценить скорее как ритуальный. Оба президента пройдутся вдоль строя почетного караула, произнесут речи, пожмут друг другу руки для фотосессии, после чего распрощаются.

Выходит, главная задача президента Молдовы во время этого визита — не в том, чтобы чего-то добиться, а в том, чтобы постараться ничего не испортить.

Если это получится, визит с облегчением можно будет назвать удачным.

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