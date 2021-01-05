Молдавские кульбиты: ждет ли республику "распущеный" парламент

Самороспуск парламента или следование к досрочным выборам по одному из двух положений Конституции – зигзаги молдавской политики в 2021 году.

КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. Наступивший 2021 год, по мнению некоторых аналитиков, может пройти в Молдове под знаком досрочных парламентских выборов. Во всяком случае, этого хотят все политические силы, представленные в законодательном органе нынешнего созыва.

Согласно Основному закону республики, для этого есть два пути – если невозможно сформировать правительство или если депутаты не могут принять ни один закон в течение 90 дней.

Впрочем, Конституционный суд в ближайшее время должен растолковать, а есть ли возможность для роспуска парламента путем принятия соответствующего положения двумя третями голосов законодателей. Самораспустится ли молдавский парламент или путь к досрочным выборам пройдет в пределах двух четких норм, прописанных в Конституции, читайте в обзоре Sputnik Молдова.

Первый шаг для роспуска парламента сделан?..

Экс-премьер Ион Кику подал в отставку в конце 2020 года. Решение уйти с поста главы кабинета министров, как пояснил он тогда, было вызвано необходимостью роспуска парламента и проведения досрочных выборов в законодательный орган страны. При этом тогдашний глава кабмина отмечал, что для начала всей процедуры есть только два пути.

"Первый путь запущен отставкой правительства, и президент обязан выдвинуть кандидата на пост премьер-министра, согласно решению Конституционного суда от августа 2020 года. Второй способ – когда парламент не принимает законы в течение 90 дней. Остальное – выдумки, не предусмотрена возможность самороспуска парламента", – сказал Кику.

По его словам, также есть решение Конституционного суда, в котором указано, что такое невозможно ни двумя третями голосов депутатов, ни ста десятью процентами.

Депутаты фракции PAS попросили КС растолковать положения Основного закона, которые могут открыть путь к принятию парламентом самостоятельного решения о роспуске. Запрос подписали депутаты Михай Попшой, Дан Перчун и Виржилиу Пысларюк.

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Позиция президента

Глава государства Майя Санду объявила, что абсолютно все партии в законодательном форуме не относят себя к парламентскому большинству и согласны с идеей организации досрочных парламентских выборов. По ее словам, есть разные мнения относительно сроков их проведения.

"Одни считают, что их нужно организовать как можно раньше, другие думают, что немного позже", – объяснила президент.

Санду рассчитывает, что Конституционный суд разрешит самороспуск парламент.

"Если это решение не будет одобрено судом, тогда поговорим о другом пути. Пока рано высказываться", – добавила Санду.

Позиция фракции социалистов

В Партии социалистов Республики Молдова (ПРСМ) считают, что процедуры роспуска парламента и объявления досрочных выборов в законодательный орган должны проходить в строгом соответствии с Конституцией Молдовы. Об этом на своей странице в соцсети написал глава фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ.

Как считает депутат, попытки обойти конституционные нормы, к которым пытаются прибегнуть некоторые политики, приводят к еще большей дискредитации государственных институтов.

Депутат подчеркнул, что "самороспуск парламента невозможен или не предусмотрен высшим законом".

Как отметил Фуркулицэ, комментируя поданный депутатами в Конституционный суд запрос по поводу возможности самороспуска парламента, "чтобы обращение о толковании Конституции было допущено, эта норма логически и естественно должна быть включена в текст Высшего закона либо прямо, либо как минимум в виде концепции".

"В Конституции в сложившейся де-факто ситуации нет подобного положения. Более того, такая процедура, как роспуск парламента по инициативе депутатов, для того чтобы быть применимой, должна строго и четко регламентироваться, или в связи с этим возникает ряд процедурных вопросов, наиболее очевидным из которых является количество голосов, которые должны быть получены таким путем", – добавил парламентарий.

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Как считает социалист, предложенное конституционным путем в 1997 году решение о сложении мандата каждым депутатом и теми, кто следует за ними по спискам, в условиях избранного по смешанной системе парламента и по одномандатным округам также нереально.

"Подводя итог, подчеркиваем, что так называемый "самороспуск" парламента является нарушением Конституции, и мы будем относиться к этому соответствующе", – подытожил Фуркулицэ.

Может ли КС разрешить самороспуск парламента

Обращение депутатов PAS допустимо и, по всей видимости, является одним из лучших решений для выхода из политического кризиса, в котором оказалась Молдова. Такое мнение озвучил в эфире радиостудии Sputnik экс-председатель Конституционного суда страны Александр Тэнасе.

"Это обращение имеет смысл, если принять во внимание политическую ситуацию, в которой мы оказались. Поскольку политический класс не может найти решение на благо общества, обращение в КС для того, чтобы решить эту проблему", – считает Тэнасе.

Он заявил, что действующая Конституция прямо не запрещает самороспуск законодательного органа или что "это волевой жест депутатов, которых никто не может принуждать к осуществлению своих полномочий, если они обнаружат, что этот парламент больше неэффективен по политическим причинам любого характера".

Главе государства следует следовать законным процедурам

Эксперт в области конституционного права Михай Петраке считает, что президенту Майе Санду стоит руководствоваться положениям Высшего закона и не ждать других решений.

"На мой взгляд, самое простое – следовать конституционным процедурам, то есть чтобы приступил к формированию нового правительства. Глава государства выдвигает премьер-министра, формируется новое компетентное переходное правительство", – заявил Петраке в комментарии радиостудии Sputnik Молдова.

Эксперт не исключает и вариант, что президент может предложить миноритарный кабинет министров в ситуации, когда в парламенте нет большинства.

Досрочные парламентские выборы: каков примерный расклад

Политолог Ян Лисневский в комментарии Sputnik обратил внимание, что все политические игроки – от крупных до малых партий – говорят о досрочных парламентских выборах.

"На данный момент практически все соцопросы показывают, что в парламент попадут четыре партии: ПСРМ, PAS, партия "Шор" и "Наша партия". Когда у нас будет такой парламент, то тогда придется опять договариваться по поводу альянса, большинства официального или неофициального. Однако ни у одной партии не будет абсолютного большинства для формирования правительства", – считает Лисневский.

По его словам, с 2005 года стало понятно, что в Молдове без диалога и дипломатии невозможно достичь политической стабильности.

"Понимаю, что все хотят выборов, потому что им что-то не нравится в законодательном органе нынешнего созыва. Но ведь ничего не изменится", – сказал Лисневский.

Как отметил политический эксперт Игорь Волницкий, понятно, что в сложившейся ситуации единственный выход – досрочные выборы, но перед политическим классом возникает большая дилемма – что должно этому предшествовать.

"То есть кто возьмет ответственность за управление страной до выборов", – сказал эксперт, добавив, что до досрочных выборов ситуация в стране будет крайне непростой, и в зависимости от этого перед будущей властью будут стоять довольно сложные задачи.

По его мнению, досрочные выборы не станут волшебным решением проблем для Молдовы. "Скорее всего, ни у одной партии не будет возможности сформировать лично правительство. Поэтому мы должны задаться вопросом, кто и с кем может объединиться в следующем парламенте", – отметил аналитик.

Как считает собеседник, в нынешнем составе парламента у политических сил есть гораздо больше возможностей для маневров, чем в будущем созыве.

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