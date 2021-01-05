19:07 05 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.13
  • USD17.19
  • RUB0.23
  • RON4.34
  • UAH0.60
Поиск
Молдавский премьер Майя Санду и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото.

Президент Молдовы поговорила с генсеком НАТО: что обсудили Санду и Столтенберг

© Photo : Правительство Молдовы
Политика
Получить короткую ссылку
353 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210105/33153097/prezident-moldovy-pogovorila-s-gensekom-nato-chtoobsudili-sandu-i-stoltenberg.html

Собеседники согласились, что состоявшаяся у них телефонная дискуссия была содержательной и полезной.

КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду провела во вторник телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Подчеркнула свои приоритеты как президента, в частности, борьбу с коррупцией, а также свое обязательство приложить все усилия для построения стабильного государства для граждан, а также предсказуемого на международном уровне", – написала Санду на своей странице в Facebook по итогам беседы с генсеком альянса.

Президент отметила, что "Молдова нуждается в активной внешней политике, а также в конкретных проектах по сотрудничеству с внешними партнерами".

Флаг НАТО
© REUTERS / OGNEN TEOFILOVSKI
НАТО не надо: большая часть жителей Молдовы против вступления страны в Альянс

"Роль этих партнерских отношений – принести пользу гражданам Молдовы, укрепить государственные институты, чтобы республика стала демократическим государством с функциональными структурами и фактором стабильности в регионе", – заключила Санду.

Столтенберг написал на своей странице в Twitter, что дискуссия с Санду была хорошей. "НАТО остается приверженным делу укрепления нашего сотрудничества и помощи в модернизации молдавских институтов обороны", – отметил он.

​В этот же день командование ВВС США в Европе и Африке сообщило, что на авиабазе в румынском городе Кымпия-Турзий размещены разведывательные ударные беспилотные летательные аппараты ВВС США MQ-9 Reaper и примерно 90 военных.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Размещение беспилотников США на базе в Румынии прокомментировали в Госдуме


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Пожарный проходит мимо горящего дерева во время тушения пожара в общине Сильверадо в Калифорнии.
Фото - Запомнился не вирусом одним: природные катастрофы 2020 года
Черная дыра в районе Старой Почты: начались восстановительные работы.
Черная дыра в районе Старой Почты: начались восстановительные работы
Как долго выводится алкoголь из организма
Как долго выводится алкoголь из организма

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться