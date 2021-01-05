Президент Молдовы поговорила с генсеком НАТО: что обсудили Санду и Столтенберг

Собеседники согласились, что состоявшаяся у них телефонная дискуссия была содержательной и полезной.

КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду провела во вторник телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Подчеркнула свои приоритеты как президента, в частности, борьбу с коррупцией, а также свое обязательство приложить все усилия для построения стабильного государства для граждан, а также предсказуемого на международном уровне", – написала Санду на своей странице в Facebook по итогам беседы с генсеком альянса.

Президент отметила, что "Молдова нуждается в активной внешней политике, а также в конкретных проектах по сотрудничеству с внешними партнерами".

"Роль этих партнерских отношений – принести пользу гражданам Молдовы, укрепить государственные институты, чтобы республика стала демократическим государством с функциональными структурами и фактором стабильности в регионе", – заключила Санду.

Столтенберг написал на своей странице в Twitter, что дискуссия с Санду была хорошей. "НАТО остается приверженным делу укрепления нашего сотрудничества и помощи в модернизации молдавских институтов обороны", – отметил он.

Good talk with President @sandumaiamd to congratulate her on her election. #NATO remains committed to enhancing our cooperation & helping to modernise #Moldova’s defence & security institutions. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 5, 2021

​В этот же день командование ВВС США в Европе и Африке сообщило, что на авиабазе в румынском городе Кымпия-Турзий размещены разведывательные ударные беспилотные летательные аппараты ВВС США MQ-9 Reaper и примерно 90 военных.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova