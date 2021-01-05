Эксперт: в будущем генпрокурор будет реагировать более жестко

Генеральная прокуратура должна заниматься расследованием дел, а не разногласиями с политическим классом. Так считает аналитик Ян Лисневский.

КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. В конце 2020 года отмечалась напряженность в прокуратуре Республики Молдова, и некоторые партии позволили себе использовать ее в качестве политического оружия, поэтому в 2021 году можно наблюдать резкую ответную реакцию генерального прокурора. Такого мнения придерживается политический обозреватель Ян Лисневский. Он высказал его в эфире радио Sputnik Moldova.

По его словам, это основная причина, по которой Генеральная прокуратура, Высший совет прокуроров, Ассоциация прокуроров и Ассоциация ветеранов прокуратуры обратились к политикам с призывом прекратить нападки на ведомство и его штат.

"У меня сложилось впечатление, что политики и дальше будут использовать прокуратуру в своем противоборстве. Выходить с какими-то обращениями, вовлекать в эту игру генерального прокурора", – отметил комментатор.

Он считает, что просьба прокуратуры не вмешиваться в ее работу носит дипломатический характер.

"В этом обращении она дает понять, что не оставит это незамеченным, но, вероятно, отреагирует и сделает это довольно жестко. Скорее всего, в 2021 году мы станем свидетелями более жесткой реакции Генпрокуратуры на некоторых политиков, которые переходят красную линию и вторгаются в работу прокуратуры", – предполагает Лисневский.

По словам аналитика, прокуратура не может раскрывать определенные вещи из процесса ведения дела, когда этого хотят политики, чтобы не поставить под угрозу расследование. На вопрос, является ли сегодня Генеральная прокуратура независимой, Лисневский ответил, что она пытается быть независимой.

Во вторник, 5 января, генеральный прокурор Александр Стояногло обратился к политическому классу с призывом прекратить нападки на независимость прокуратуры. Обращение было поддержано руководством Высшего совета прокуроров, Ассоциацией прокуроров и Ассоциацией ветеранов прокуратуры Республики Молдова.

Во время брифинга Стояногло сказал, что в последнее время наблюдается ряд тревожных явлений - конфликтов и напряженности, связанных с реализацией принципа разделения власти в государстве.

"Мы обращаем внимание на все более настойчивые и жесткие попытки некоторых политических персон подорвать институциональную и индивидуальную независимость прокуроров, доверие общества к судебной системе. Мы являемся свидетелями самого большого давления, направленного против прокуратуры некоторыми политиками и их сторонниками, которые берут на себя роль судей в деятельности прокуратуры и каждый день поливают грязью прокуратуру, выдумывая всевозможные ситуации, которые они квалифицируют как неправомерные", – заявил генеральный прокурор.

По словам Стояногло, роль прокуратуры существенно изменилась за последние десятилетия, и количество дел, находящихся в ее ведении, значительно увеличилось. Он также говорит, что правосудие не отправляется в соцсетях, на телевидении, в офисах президента или законодательного собрания.

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