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Пустующие министерские кресла.

Михэеш: Обращение PAS в КС не снимает с Санду обязанности выдвинуть премьера

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210105/33155756/mikhaesh-obraschenie-pas-v-ks-ne-snimaet-s-sandu-obyazannosti-vydvinut-premera.html

Эксперт считает, что большинство депутатов парламента Молдовы не хотят роспуска законодательного собрания и не проголосуют за это ни за что.

КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. Отсутствие полномочного правительства до досрочных выборов представляет угрозу для страны, а Майя Санду обязана выдвинуть кандидата в премьеры, несмотря на обращение коллег из PAS  в Конституционный суд по вопросу о самороспуске парламента. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова адвокат и политический аналитик Роман Михэеш.

По его словам, Конституция не предусматривает самороспуска парламента, а обращение депутатов и вовсе может остаться без рассмотрения. 

Конституционный суд
© Sputnik / Mihai Caraus
Может ли Конституционный суд утвердить самороспуск парламента Молдовы

"Если бы я был судьей КС, я бы не принял к рассмотрению. Потому что суд дает толкование существующих статей Конституции, а что можно толковать в этом случае?" – задается вопросом эксперт. 

Обращение депутатов в КС, считает Михэеш, не должно быть препятствием для выдвижения кандидатуры премьера. Аналитик считает, что отсутствие полномочного правительства до досрочных выборов и формирования нового кабмина представляет угрозу для страны. По его словам, Майя Санду обязана выдвинуть премьера, а затем выяснить, найдется ли в парламенте большинство, которое готово поддержать ее кандидата. 

"По закону запросы в КС могут рассматриваться в срок до шести месяцев. Если ждать его результатов, каков смысл этого обращения? Эти процессы должны идти параллельно", – говорит юрист.

Михэеш также отмечает, что большинство депутатов на самом деле не хотят роспуска парламента и никогда не проголосуют за это, даже если КС признает такой способ роспуска конституционным.

Кресла в правительстве
© Sputnik / Mihai Caraus
Ситуация вокруг отставки трех министров: позиции советника Санду и главы Минюста

Гость студии добавил, что спор, связанный с отставкой трех министров и отказом Санду подписывать соответствующий указ, основан на правовой коллизии.

"Законодательство оставляет пространство для интерпретаций в этой части. С одной стороны, временное правительство должно исполнять свои обязанности до назначения нового, с другой, любой чиновник имеет право уйти в отставку. И эта коллизия, по мнению многих, должна быть разрешена обращением в Конституционный суд. Я лично за то, чтобы президент вместе с и. о. премьера назначили новых и. о. министров. Не вижу в этом проблемы", – считает Михаеш.

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