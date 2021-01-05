Михэеш: Обращение PAS в КС не снимает с Санду обязанности выдвинуть премьера

Эксперт считает, что большинство депутатов парламента Молдовы не хотят роспуска законодательного собрания и не проголосуют за это ни за что.

КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. Отсутствие полномочного правительства до досрочных выборов представляет угрозу для страны, а Майя Санду обязана выдвинуть кандидата в премьеры, несмотря на обращение коллег из PAS в Конституционный суд по вопросу о самороспуске парламента. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова адвокат и политический аналитик Роман Михэеш.

По его словам, Конституция не предусматривает самороспуска парламента, а обращение депутатов и вовсе может остаться без рассмотрения.

"Если бы я был судьей КС, я бы не принял к рассмотрению. Потому что суд дает толкование существующих статей Конституции, а что можно толковать в этом случае?" – задается вопросом эксперт.

Обращение депутатов в КС, считает Михэеш, не должно быть препятствием для выдвижения кандидатуры премьера. Аналитик считает, что отсутствие полномочного правительства до досрочных выборов и формирования нового кабмина представляет угрозу для страны. По его словам, Майя Санду обязана выдвинуть премьера, а затем выяснить, найдется ли в парламенте большинство, которое готово поддержать ее кандидата.

"По закону запросы в КС могут рассматриваться в срок до шести месяцев. Если ждать его результатов, каков смысл этого обращения? Эти процессы должны идти параллельно", – говорит юрист.

Михэеш также отмечает, что большинство депутатов на самом деле не хотят роспуска парламента и никогда не проголосуют за это, даже если КС признает такой способ роспуска конституционным.

Гость студии добавил, что спор, связанный с отставкой трех министров и отказом Санду подписывать соответствующий указ, основан на правовой коллизии.

"Законодательство оставляет пространство для интерпретаций в этой части. С одной стороны, временное правительство должно исполнять свои обязанности до назначения нового, с другой, любой чиновник имеет право уйти в отставку. И эта коллизия, по мнению многих, должна быть разрешена обращением в Конституционный суд. Я лично за то, чтобы президент вместе с и. о. премьера назначили новых и. о. министров. Не вижу в этом проблемы", – считает Михаеш.

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