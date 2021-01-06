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Парламент

Эксперт: в новом парламенте может присутствовать криминальный элемент

© Sputnik / Rodion Proca
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210106/33159970/ekspert-v-novom-parlamente-mozhet-prisutstvovat-kriminalnyy-element.html

Политолог выразил опасения, что в будущем созыве законодательного органа после досрочных выборов может присутствовать криминальный элемент в гораздо большей степени, чем это когда-либо было.

КИШИНЕВ, 6 янв – Sputnik. Политолог Игорь Вольницкий в эфире радиостудии Sputnik Молдова впервые сделал заявление, что в будущем парламенте может присутствовать некий криминальный или преступный элемент.

Игорь Волницкий
© Sputnik / Osmatesco
Волницкий: какие партии попадут в следующий парламент

Он полагает, что досрочные парламентские выборы не предложат Молдове никаких решений в политическом и социальном плане. Ни одна партия, по его словам, не сможет взять на себя управление страной.

Волницкий также считает, что в нынешнем высшем законодательном органе, имеющем ограниченный потенциал, есть гораздо больше возможностей для политического маневра, чем в будущем парламенте, структуру и состав которого мы можем предвидеть на данном этапе.

"Меня ужасает одна деталь: у нас может быть больше присутствия криминального элемента в будущем парламенте, чем когда-либо прежде. Когда есть такое парламентское сотрудничество между политическим и криминальным элементом, ничего хорошего для страны не может получиться. При необходимости я открою еще скобки, но на данном этапе я выразил только свою обеспокоенность", - сказал политолог.

Вольницкий утверждает, что если этот страх материализуется, то в Молдове произойдет полный регресс парламентской линии и новый "захват государства".

Эксперт считает, что политформирования, придя в законодательный орган, не смогут сформировать парламентское большинство, что также будет мешать работе депутатов.

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