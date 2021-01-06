О чем президент Молдовы попросила руководителя Антикоррупционного центра

Глава государства еще раз отметила, что борьба с коррупцией – один из ее приоритетов на период осуществления мандата.

КИШИНЕВ, 6 янв – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду в беседе с главой Национального антикоррупционного центра Русланом Флоча затребовала данные о ходе расследований, начатых в 2019 году.

"Выразила твердую убежденность в том, что настоящая борьба с коррупцией необходима для развития Молдовы и улучшения жизни людей. Попросила информацию о проведенной работе в ходе расследований, начатых в 2019 году, в том числе касающихся закупок в секторе здравоохранения, для выявления коррупционных схем", – написала Санду на своей странице в Facebook.

По ее словам, она обсудила с руководителем НАЦ участие структуры в расследовании серьезных дел о коррупции и сотрудничество ведомства с Антикоррупционной прокуратурой, а также действия судов.

"Борьба с коррупцией, особенно в рядах высокопоставленных лиц и государственных служащих, – приоритет для меня как президента. Я буду выступать за создание функциональных и независимых институтов, чтобы мы могли обеспечить эффективную борьбу с явлением коррупции в нашей стране", – заключила Санду.

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