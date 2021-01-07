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Дом Правительства Молдовы.

Обратный отсчет: о чем эксперты предупреждают Майю Санду

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (300)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210107/33175892/obratnyy-otschet-o-chem-eksperty-preduprezhdayut-mayyu-sandu.html

Специалист по конституционному праву Теодор Кырнац считает, что к концу недели президент должна выдвинуть кандидата на пост премьер-министра, даже если придется проголосовать за правительство в парламенте.

КИШИНЕВ, 7 янв – Sputnik. Глава государства Майя Санду потеряла время после консультаций с парламентскими фракциями, а практика Конституционного суда обязывает ее выдвинуть кандидата на пост премьер-министра до 8 января. Такое мнение высказал в радиостудии Sputnik Молдова эксперт в области конституционного права Теодор Кырнац.

"Президент страны обязан в 15-дневный срок представить кандидата на должность главы кабинета министров после консультаций с парламентскими фракциями. Майа Санду должна сделать этот шаг после 23 декабря, чтобы исчерпать те 45 дней, отведенные на инициирование досрочных парламентских выборов", – отметил Кырнац.

Здание парламента Молдовы
© Sputnik / Mihai Caraus
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Эксперт также заявил, что идея самороспуска депутатского корпуса – это заблуждение, и Конституция не предусматривает такого механизма.

"Высший закон предполагает, что парламент является государственным учреждением, непрерывно осуществляющим свои полномочия. Предполагается, что этот орган будет постоянным. С точки зрения легитимности и соблюдения правовой нормы, президенту было бы предпочтительнее не дожидаться толкования Конституционного суда, а выполнить свои конституционные обязанности, то есть предложить кого-то на пост премьер-министра", – пояснил специалист.

Teodor Cârnaț
© Sputnik / Miroslav Rotari
Теодор Кырнац.

Как считает Кырнац, даже если гипотетически суд даст толкование самороспуска законодательного органа, эта процедура займет много времени, быстрее сработает механизм назначения кандидата в премьеры.

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Юрист подчеркивает, что глава государства должен уважать закон, даже если возникнет риск для прихода к власти нового правительства, чего новый президент не хотел бы.

Пустующие министерские кресла.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Санду опаздывает, время играет против нее. Согласно интерпретации Конституционного суда, президент должен будет выдвинуть кандидата до 8 января, считая от даты 23 декабря, когда было объявлено об отставке премьера. У главы государства есть 15 дней на то, чтобы выдвинуть кандидата, чтобы не создать вакуум в исполнительной власти", – отметил Кырнац.

Эксперт добавил, что в случае умышленной задержки президент рискует своим положением и может быть обвинен в сознательном невыполнении своих конституционных обязанностей.

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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (300)

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