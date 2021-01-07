Обратный отсчет: о чем эксперты предупреждают Майю Санду

КИШИНЕВ, 7 янв – Sputnik. Глава государства Майя Санду потеряла время после консультаций с парламентскими фракциями, а практика Конституционного суда обязывает ее выдвинуть кандидата на пост премьер-министра до 8 января. Такое мнение высказал в радиостудии Sputnik Молдова эксперт в области конституционного права Теодор Кырнац.
"Президент страны обязан в 15-дневный срок представить кандидата на должность главы кабинета министров после консультаций с парламентскими фракциями. Майа Санду должна сделать этот шаг после 23 декабря, чтобы исчерпать те 45 дней, отведенные на инициирование досрочных парламентских выборов", – отметил Кырнац.
"Высший закон предполагает, что парламент является государственным учреждением, непрерывно осуществляющим свои полномочия. Предполагается, что этот орган будет постоянным. С точки зрения легитимности и соблюдения правовой нормы, президенту было бы предпочтительнее не дожидаться толкования Конституционного суда, а выполнить свои конституционные обязанности, то есть предложить кого-то на пост премьер-министра", – пояснил специалист.
Как считает Кырнац, даже если гипотетически суд даст толкование самороспуска законодательного органа, эта процедура займет много времени, быстрее сработает механизм назначения кандидата в премьеры.
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Юрист подчеркивает, что глава государства должен уважать закон, даже если возникнет риск для прихода к власти нового правительства, чего новый президент не хотел бы.
Эксперт добавил, что в случае умышленной задержки президент рискует своим положением и может быть обвинен в сознательном невыполнении своих конституционных обязанностей.
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