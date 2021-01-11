Санду и Зеленский в Киеве подпишут ряд двусторонних документов

В Киеве у Майи Санду состоятся встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и спикером парламента Дмитрием Разумковым.

КИШИНЕВ, 11 янв - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду и украинский лидер Владимир Зеленский подпишут ряд двусторонних документов по результатам переговоров, которые состоятся в Киеве 12 января. Об этом сообщили в понедельник в офисе президента Украины.

"Президент Украины Владимир Зеленский 12 января в Киеве проведет переговоры с президентом Республики Молдова Майей Санду, которая будет находиться на Украине с официальным визитом. По результатам переговоров главы государств подпишут ряд двусторонних документов", - говорится в сообщении.

Ранее в администрации Санду сообщали, что в ходе своего первого зарубежного визита она встретится также с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и спикером парламента Дмитрием Разумковым.

Санду сообщила о планах посетить Киев по приглашению украинского коллеги в эфире одного из молдавских телеканалов в последние дни декабря 2020 года. Там же она обмолвилась о том, что в январе намечен ее визит в Брюссель.

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