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Встреча Президента Украины и Премьер-министра Республики Молдова

Санду и Зеленский в Киеве подпишут ряд двусторонних документов

© CC BY 4.0 / Офис Президента Украины
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210111/33204477/sandu-i-zelenskiy-v-kieve-podpishut-ryad-dvustoronnikh-dokumentov.html

В Киеве у Майи Санду состоятся встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и спикером парламента Дмитрием Разумковым.

КИШИНЕВ, 11 янв - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду и украинский лидер Владимир Зеленский подпишут ряд двусторонних документов по результатам переговоров, которые состоятся в Киеве 12 января. Об этом сообщили в понедельник в офисе президента Украины.

"Президент Украины Владимир Зеленский 12 января в Киеве проведет переговоры с президентом Республики Молдова Майей Санду, которая будет находиться на Украине с официальным визитом. По результатам переговоров главы государств подпишут ряд двусторонних документов", - говорится в сообщении.

Ранее в администрации Санду сообщали, что в ходе своего первого зарубежного визита она встретится также с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и спикером парламента Дмитрием Разумковым.

Санду сообщила о планах посетить Киев по приглашению украинского коллеги в эфире одного из молдавских телеканалов в последние дни декабря 2020 года. Там же она обмолвилась о том, что в январе намечен ее визит в Брюссель.

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