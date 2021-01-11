Президент Молдовы обратилась в Конституционный суд

Глава государства обратилась в Конституционный суд с просьбой проверить конституционность нескольких статей закона, которые в том числе ограничивают полномочия президента страны.

КИШИНЕВ, 11 янв – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду обратилась понедельник в Конституционный суд с просьбой проверить конституционность нескольких статей закона, которые ограничивают президента страны и правительство в статусе и.о. в осуществлении их полномочий. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на официальном сайте главы государства.

"В целом, моя просьба касается права президента и действующего правительства с исполняющим обязанности премьер-министром проводить кадровые перестановки в исключительных случаях и право такого кабмина подписывать международные договоры при определенных условиях", – пояснила Санду.

По ее словам, также она попросила объявить неконституционными некоторые положения Закона о правительстве, касающиеся, в частности, назначения исполняющих обязанности министров исключительно из числа членов кабмина в отставке "в условиях, что это не предусмотрено Конституцией, и в то же время, это может привести к еще большим дисфункциям в управлении учреждениями".

Как считает глава государства, ответ Конституционного суда по этим вопросам прояснит текущую ситуацию, в которой оказалась страна.

"Правительство, даже в отставке, должно иметь возможность обеспечивать управление страной до назначения следующего кабинета министров. Это означает возможность проводить перестановки, освобождать и назначать высокопоставленных лиц и государственных служащих при определенных условиях, для доступа к средствам в определенных конституционных пределах", – отметила Санду.

Обращение президента Молдов... by Алена Матвеева

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