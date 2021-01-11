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Вид на заснеженный Киев, архивное фото

Стало известно, кто поедет в Киев вместе с Санду

© Photo : Pixabay / Oleg_mit
Политика
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Sputnik Молдова
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Всего сопровождать главу молдавского государства будет девять человек, большинство из них работает в аппарате президента.

КИШИНЕВ, 11 янв – Sputnik. Опубликован поименный список молдавской делегации, которая будет сопровождать нового президента Молдовы Майю Санду во время ее визита в Киев. Вместе с главой государства в нем значится десять человек.

В состав делегации вошли государственный секретарь Министерства иностранных дел и европейской интеграции Думитру Соколан, генеральный секретарь аппарата президента Андрей Спыну, советник по внешней политике Кристина Герасимова, советник по вопросам энергетики Серджиу Тофилат, посол Республики Молдова на Украине Руслан Болбочан, заместитель директора Службы государственной охраны Василе Попа, а также трое сотрудников пресс-службы главы государства.

Майя Санду
© Sputnik / Mihai Caraus
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Официальный визит Майи Санду и сопровождающей ее делегации на Украину состоится 12 января. Он станет для президента первым с момента избрания. Глава молдавского государства встретится со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Ранее в администрации Санду сообщали, что в ходе своего первого зарубежного визита она встретится также с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и спикером парламента Дмитрием Разумковым.

Санду сообщила о планах посетить Киев по приглашению украинского коллеги в эфире одного из молдавских телеканалов в последние дни декабря 2020 года. Тогда же она обмолвилась, что на январь намечен ее визит в Брюссель.

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Теги:
молдавская делегация, Майя Санду


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