Разочарование для тех, кто питает надежды на досрочные выборы: что ждет страну

О досрочных парламентских выборах говорят давно, а после отставки Иона Кику с поста премьера этот вопрос ежедневно поднимается в средствах массовой информации и в дискуссиях между гражданами. Какие решения могут предложить досрочные выборы, читайте в материале Sputnik.

КИШИНЕВ, 11 янв – Sputnik. Досрочные парламентские выборы не станут решением для политических, экономических и социальных проблем Молдовы. После проведения выборов, на которые у многих политиков и граждан много надежд, не произойдут ожидаемые изменения. Более того, есть вероятность, что состав законодательного органа следующего созыва еще больше усложнит весь политический процесс. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik Молдова сказал политический аналитик Игорь Волницкий.

"Досрочные парламентские выборы не могут предложить никаких чудесных решений для Молдовы ни в политическом, ни в каком-либо другом плане. И я говорю это, изучив в том числе те тенденции, которые становятся все более очевидными с каждым днем", – отметил политолог.

По его словам, ни одна из партий не в состоянии получить большинство в парламенте. "В этом случае стоит задуматься о том, кто с кем объединится в законодательном органе следующего созыва, а отсюда можно сделать некоторые выводы об эффективности будущей власти", – считает аналитик.

Собеседник задался вопросом, как PAS, Партии социалистов, "Нашей партии" и Партии "Шор" удастся достичь консенсуса по поводу возможных коалиций и сотрудничества.

"Объединятся ли Майя Санду и Ренато Усатый? Не знаю, как будет выглядеть этот политический страус-верблюд. Объединятся ли Илан Шор, Игорь Додон и Ренато Усатый? Опять же не представляю, как это может произойти. В нынешнем парламенте, какой он есть – неэффективный, с пониженной работоспособностью, но все-таки в нем есть гораздо больше возможностей для маневра, чем в следующем законодательном органе, структуру которого мы можем представить на данном этапе", – уточнил Волницкий.

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По его мнению, политическая сила, которая возьмет на себя ответственность за управление страной до досрочных парламентских выборов, проиграет больше остальных. Поэтому, как считает аналитик, сейчас наблюдается полная апатия в отношении принятия решения о власти.

"Поскольку ситуация очень и очень сложная, очевидно, что ожидания людей не оправдываются. Политики это понимают, поэтому все они бегут от того, что называется управлением страной, чтобы получить как можно больше избирательных очков", – считает эксперт.

И ситуация осложняется не только для тех партий, которые будут брать на себя ответственность за управление страной до выборов.

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"К сожалению, подавляющее большинство политических оппонентов не понимают одного: чем хуже сложится ситуация в ближайшие месяцы, тем сложнее будет задача будущей власти. Все видят себя у власти после досрочных парламентских выборов, но никто не задается вопросом, зачем усугублять ситуацию сейчас, чтобы потом было сложнее, когда они придут к власти?" - задается вопросом Волницкий.

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