Санду на пути в Киев: на каком транспорте она доберется до столицы Украины

КИШИНЕВ, 11 января - Sputnik. Президент Республики Молдова Майя Санду в сопровождении официальной делегации из девяти человек отбыла в понедельник вечером в Киев. Информацию для СМИ подтвердила новый пресс-секретарь президента Сорина Штефырцэ. По ее словам, глава государства на Украину едет на автомобиле, отдав предпочтение этому виду транспорта, а не самолету.
Официальный визит Майи Санду на Украину начнется 12 января. Он станет для президента первым с момента избрания. Глава молдавского государства встретится со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Намечается подписание ряда двусторонних документов. Пресс-служба президента пока не обнародовала повестку дня и темы, которые будут затронуты.
Ранее в администрации Санду сообщали, что в ходе своего первого зарубежного визита она встретится также с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и спикером парламента Дмитрием Разумковым.
Санду сообщила о планах посетить Киев по приглашению украинского коллеги в эфире одного из молдавских телеканалов в последние дни декабря 2020 года. Тогда же она обмолвилась, что на январь намечен ее визит в Брюссель.
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