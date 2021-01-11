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Вид на улицу Крещатик в Киеве, Украина

Санду на пути в Киев: на каком транспорте она доберется до столицы Украины

© AFP 2020 / Vasily Maximov
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210111/33208185/sandu-edet-v-kiev-na-kakom-transporte-ona-doberetsya-do-stolitsy-ukraine.html

Официальная делегация Республики Молдова во главе с президентом страны уже выехала в столицу Украины.

КИШИНЕВ, 11 января - Sputnik. Президент Республики Молдова Майя Санду в сопровождении официальной делегации из девяти человек отбыла в понедельник вечером в Киев. Информацию для СМИ подтвердила новый пресс-секретарь президента Сорина Штефырцэ. По ее словам, глава государства на Украину едет на автомобиле, отдав предпочтение этому виду транспорта, а не самолету.

Дом Правительства Молдовы.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В состав делегации вошли государственный секретарь Министерства иностранных дел и европейской интеграции Думитру Соколан, генеральный секретарь аппарата президента Андрей Спыну, советник по внешней политике Кристина Герасимова, советник по вопросам энергетики Серджиу Тофилат, посол Республики Молдова на Украине Руслан Болбочан, заместитель директора Службы государственной охраны Василе Попа, а также трое сотрудников пресс-службы главы государства.

Официальный визит Майи Санду на Украину начнется 12 января. Он станет для президента первым с момента избрания. Глава молдавского государства встретится со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Намечается подписание ряда двусторонних документов. Пресс-служба президента пока не обнародовала повестку дня и темы, которые будут затронуты.

Ранее в администрации Санду сообщали, что в ходе своего первого зарубежного визита она встретится также с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и спикером парламента Дмитрием Разумковым.

Санду сообщила о планах посетить Киев по приглашению украинского коллеги в эфире одного из молдавских телеканалов в последние дни декабря 2020 года. Тогда же она обмолвилась, что на январь намечен ее визит в Брюссель.

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Теги:
Майя Санду


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