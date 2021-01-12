17:40 12 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.22
  • USD17.20
  • RUB0.23
  • RON4.36
  • UAH0.61
Поиск
Верховная Рада Украины

Что обсудила Майя Санду со спикером Верховной Рады

© Sputnik
Политика
Получить короткую ссылку
13201
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/01/0c/33217051.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210112/33220732/chto-obsudila-vayya-Sandu-so-spikerom-verkhovnoy-rady.html

Президент Молдовы надеется на перезагрузку молдавско-украинских отношений после избрания в республике нового парламента.

КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. В рамках официального визита в Киев президент Молдовы Майя Санду провела встречу со спикером Верховной рады Украины Дмитрием Разумковым. Собеседники обсудили вопросы межпарламентского сотрудничества двух стран.

"Надеемся, что в ближайшее время у нас появится функциональный законодательный орган, который перезагрузит молдавско-украинские отношения и на парламентском уровне. У нас много общих проблем, требующих решения, и у нас есть множество возможностей для сотрудничества", - написала Санду в соцсети по итогам встречи. 

По мнению молдавского президента, ключевой инструмент — функциональный представительный парламент — это фундамент для максимального использования потенциала стратегического партнерства.

Майя Санду 12 декабря находится с официальным визитом на Украине по приглашению своего украинского коллеги. Это ее первый зарубежный визит в качестве главы государства.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Санду на пути в Киев: на каком транспорте она доберется до столицы Украины
Политолог: Майе Санду выгодно максимально затянуть "переходный период"
Встреча Санду с Зеленским: о чем заявила президент Молдовы


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Обломки пассажирского самолета Sriwijaya Air, потерпевшего крушение в Яванском море.
Поисково-спасательные работы в Индонезии на месте крушения самолета - фото
Спутник V добрался до Африки. Почему российской вакцине доверяют?
Видео - "Спутник V" добрался до Африки. Почему российской вакцине доверяют?
Как менялась динамика денежных переводов в Молдову с начала 2020 года
Топ стран, откуда в Молдову поступает больше всего денег

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться