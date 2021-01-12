Что обсудила Майя Санду со спикером Верховной Рады

Президент Молдовы надеется на перезагрузку молдавско-украинских отношений после избрания в республике нового парламента.

КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. В рамках официального визита в Киев президент Молдовы Майя Санду провела встречу со спикером Верховной рады Украины Дмитрием Разумковым. Собеседники обсудили вопросы межпарламентского сотрудничества двух стран.

"Надеемся, что в ближайшее время у нас появится функциональный законодательный орган, который перезагрузит молдавско-украинские отношения и на парламентском уровне. У нас много общих проблем, требующих решения, и у нас есть множество возможностей для сотрудничества", - написала Санду в соцсети по итогам встречи.

По мнению молдавского президента, ключевой инструмент — функциональный представительный парламент — это фундамент для максимального использования потенциала стратегического партнерства.

Майя Санду 12 декабря находится с официальным визитом на Украине по приглашению своего украинского коллеги. Это ее первый зарубежный визит в качестве главы государства.

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