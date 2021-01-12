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Встреча президента Молдовы Майи Санду и премьера Украины Дениса Шмыгаля.

О чем говорили Майя Санду и премьер-министр Украины

© Photo : Facebook / Maia Sandu
Политика
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Sputnik Молдова
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С главой исполнительной власти Украины президент Молдовы обсудила важные аспекты двусторонних отношений.

КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Перезапуск двусторонних отношений, а также сотрудничество по вопросам европейской интеграции и региональной безопасности стали основными темами встречи президента Молдовы Майи Санду и премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Мы обсудили также совместные действия в конкретных областях на благо наших граждан", - пояснила Санду в своем посте в соцсети.

Встреча президента Молдовы Майи Санду и украинского лидера Владимира Зеленского
© Photo : Facebook / Maia Sandu
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Она отметила, что в настоящее время в Молдове правительство является лишь исполняющим обязанности, тем не менее на встрече с главой исполнительной власти Украины были подняты темы развития инфраструктуры, активизации товарооборота.

"Речь шла также о вопросах борьбы с коррупцией и контрабандой, совместном контроле на границе, проблемах экологической обстановки на Днестре, обеспечении энергетической безопасности, а также урегулировании приднестровского конфликта", - подчеркнула Санду.

Майя Санду 12 декабря находится с официальным визитом на Украине по приглашению своего украинского коллеги. Это ее первый зарубежный визит в качестве главы государства.

В течение дня она провела встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также со спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым.

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Теги:
премьер-министр Украины, президент Молдовы, Майя Санду


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