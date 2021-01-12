Украина и Молдова способны заблокировать Приднестровье - эксперт

Визит молдавского президента на Украину - первый за многие годы факт взаимодействия двух стран на высшем уровне. А для Майи Санду эта поездка стала внешнеполитической премьерой на посту главы государства.

КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Все заявления, прозвучавшие сегодня из уст президентов Молдовы и Украины, уже так или иначе озвучивались прежде. Более того, риторика месяц назад посетившего Молдову главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы в плане международных отношений выглядела куда более острой.

Примечательно, что такое же впечатление сложилось и у некоторых экспертов на Украине. Политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник прокомментировал встречу Санду и Зеленского специально для Sputnik Молдова.

"По большому счету, для меня сегодня не прозвучало ничего нового. Можно констатировать хороший уровень личного взаимодействия между президентами. Однако те инициативы, которые были высказаны по "Триморью", по реализации ассоциации с ЕС, были ожидаемы и прогнозируемы", - говорит Бортник.

По его мнению, нынешняя встреча молдавского и украинского президентов несла для обоих и определенную внутриполитическую составляющую.

"И Санду, и Зеленскому сейчас необходимо демонстрировать какие-то успехи, продвижение на фоне экономического кризиса в обеих странах, дать некие ответы обществу. Лет 10 назад встреча президентов Молдовы и Украины не вызвала бы какого-то особого интереса, а сегодня она, когда в условиях пандемии внешнеполитическая деятельность фактически замерла, стала хорошим пиаром для глав двух государств", - считает украинский политолог.

Хотя Санду и Зеленским были сказаны все положенные слова о "взаимном уважении суверенитета и территориальной целостности", о готовности совместно противостоять "геополитическим вызовам" с традиционным намеком на общего "агрессора", в ходе встречи так и не был упомянут, например, откровенно антироссийский Крымский формат, в который столь настойчиво приглашал Молдову глава внешнеполитического ведомства Украины Кулеба.

Бортник напоминает, что как Санду, так и Зеленский ориентированы на одни и те же круги на Западе. Оба ставят целью интеграцию своих стран в евроатлантические структуры (в которых пока, впрочем, ни Молдову, ни Украину не ждут) и, соответственно, снижение российского влияния на постсоветском пространстве. Но как раз сейчас, когда политическая ситуация в США демонстрирует признаки нестабильности, делать резкие и однозначные заявления обоим, что называется, не с руки.

Вопрос Крыма и Крымской платформы, по мнению Бортника, оба президента в публичной части встречи обошли совершенно сознательно. Такого рода маневры требуют согласования с новой администрацией США. Эксперт полагает, что делать какие-то заявления по этой теме Санду и Зеленский, видимо, считают преждевременным.

"Это станет возможным, когда американская администрация стабилизируется и будет понятно, готовы ли западные партнеры Молдовы и Украины поддержать их игру", – говорит директор Украинского института политики.

Однако он убежден, что эти темы обсуждались Зеленским и Санду в ходе непубличного общения. Равно как и возможности совместного давления на Россию в приднестровском и донбасском вопросах.

"Теоретически, учитывая географию, Украина и Молдова способны заблокировать Приднестровье, прервать транспортное сообщение, экономические потоки. Чтобы иметь аргумент для торга с Россией – для Украины в части позиции РФ по донбасскому вопросу, для Молдовы по приднестровскому урегулированию", – считает Руслан Бортник.

В ходе встречи президентов Санду и Зеленского только две инициативы по-настоящему выбились из устоявшегося круга молдавско-украинских вопросов. О создании некоего транспортного коридора между Киевом и Кишиневом и организации Президентского совета двух стран.

К первой инициативе украинский эксперт склонен относиться скептически. Проект должен иметь серьезное экономическое обоснование, чтобы быть хоть сколько-нибудь привлекательным для потенциальных инвесторов. Учитывая нынешнее состояние экономического взаимодействия между Украиной и Молдовой, а также Румынией, такое обоснование найти очень непросто.

"Президентский совет – инициатива более реальная. Хотя сама идея и не нова, заявление о ней – маркер, что стороны договорились совместно проводить некую политику, пусть пока и непонятно до конца, в чем конкретно она будет заключаться", – считает эксперт.

Вероятно, определенным препятствием для полностью равноправного взаимодействия может стать и разный статус должности главы государства в Молдове и на Украине. Парламентская республика (где президент крайне зависит от наличия лояльного большинства в законодательном органе) предлагает значительно меньше полномочий Маей Санду в сравнении с нынешним положением Владимира Зеленского с его монобольшинством в Раде и подконтрольным правительством.

"Хотя Украина и Молдова сейчас примерно схожи по уровню жизни, но по ресурсам, по потенциальным возможностям – это, конечно, страны разного уровня. Я считаю, что нынешняя встреча – это своеобразный аванс Зеленского для Санду, попытка поддержать ее в преддверии возможных досрочных выборов в парламент Молдовы", - утверждает Бортник.

Довольно показательной можно считать и общественную реакцию в двух странах на сегодняшнюю встречу президентов. Бурное ее обсуждение в молдавском сегменте социальных сетей и нейтральные, хоть и вполне дружелюбные, высказывания украинских комментаторов.

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