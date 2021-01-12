Уйдет ли в отставку советник Майи Санду

Против Лилианы Николаеску-Онофрей выдвинуты обвинения в плагиате, которая она даже не считает нужным прокомментировать.

Министр труда Австрии Кристина Ашбахер ушла в отставку из-за обвинений в плагиате в ее научных работах. Ничего еще не доказано, но обвинения в прессе и со стороны политической оппозиции создали негативный фон и нездоровую общественную атмосферу вокруг австрийского кабинета министров.

Почему нас в Молдове должна интересовать судьба австрийского министра труда? Потому что наши, молдавские чиновники в ответ на обвинения в плагиате и ухом не ведут.

В Австрии речь идет о дипломной работе, которую Ашбахер написала в далеком 2006 году, и о докторской диссертации, которую бывшая глава Минтруда защитила летом прошлого года. Канцлер Австрии посочувствовал уже бывшему члену своего кабинета министров и поблагодарил ее за работу в период коронавирусного кризиса.

Почувствуйте разницу

Ничего подобного у нас в Молдове произойти не может. Например, в декабре вебсайт Партии социалистов опубликовал заявления социолога молдавского происхождения, которая работает во Франции. Она вместе с еще тремя авторами обвинила в плагиате Лилиану Николаеску-Онофрей — советника президента Молдовы Майи Санду.

В Национальной программе исследований и инноваций на 2020-2023 годы, документе, который Николаеску-Онофрей подготовила в качестве министра образования в правительстве Санду, целые отрывки текста просто заимствованы из Национальной стратегии исследований, технологическое развитие и инновации на период 2014-2020 годов Румынии, заявляют обвинители.

Ситуация абсолютно аналогичная неприятностям министра труда Австрии. Однако реакция молдавского чиновника оказалась диаметрально противоположной той, что продемонстрировала чиновник австрийский.

Только спокойствие

Кристина Ашбахер переживала за свою репутацию, беспокоилась о том, как обвинения против нее отразятся на имидже правительства, и в целом была крайне огорчена разразившимся скандалом.

А вот Лилиана Николаеску-Онофрей совершенно спокойна. Собирается ли сотрудник администрации главы государства уйти в отставку, пока дело с обвинениями в плагиате не прояснится — чтобы на окружение Майи Санду не пала тень? Какая там отставка, о чем вы. С потрясающим высокомерием советник президента заявила, что "ложным сообщениям не стоит уделять внимания".

Пардон, то есть как это — "не стоит уделять внимания"? Позвольте общественности самой решать, на что ей стоит обращать внимание, а на что не стоит.

Серьезное ведь дело — в адрес целого советника президента выдвинуты обвинения в плагиате. Но она даже не считает нужным привести хоть какие-нибудь аргументы в свою защиту.

Можно подумать, посреди Молдовы вдруг воздвиглась гора высотой с Килиманджаро. И что на самой вершине этой горы и расположен пост, занимаемый Николаеску-Онофрей — откуда окружающие выглядят пигмеями, не заслуживающими никаких объяснений.

Презумпция виновности

Вообще, складывается впечатление, что в администрации Майи Санду не все понимают, куда они попали. Такое случается, когда люди слишком сильно вживаются в роль оппозиционеров, которым все можно.

Действительно, политическая оппозиция по умолчанию пользуется обширными привилегиями в смысле общественного доверия. Но теперь-то бывшие оппозиционеры стали властью. А на власть распространяются совершенно другие правила.

Всем, кто в эти дни любуется своими именами на новеньких дверных табличках в президентской администрации, стоит забыть слова "презумпция невиновности". И никогда не произносить этих слов вслух, когда дело касается обвинений в прессе в их адрес.

В отношении любого государственного чиновника в любой уважающей себя стране всегда действует своеобразная общественная "презумпция виновности". То есть, каждый чиновник должен быть морально готов на протяжении всей своей карьеры доказывать общественности, что он не верблюд.

Даже в некоторых областях законодательства в европейских странах это тоже действует. Например, во многих государствах ЕС чиновнику крайне трудно засудить журналиста по обвинению в дискредитации и нанесении морального ущерба. В европейской юриспруденции не только отличают оценочное высказывание от утверждения. Там еще и считается, что в отношении государственных функционеров рамки дозволенной критики намного шире, чем в отношении частных лиц.

Поэтому Лилиане Николаеску-Онофрей стоит перестать отмахиваться от публики и уделить несколько часов своего драгоценного времени на опровержение выдвинутых против нее обвинений.

Потому что общение с широкой аудиторией всегда идет на пользу государственному чиновнику. А вот высокомерие и нежелание отвечать на вопросы — всегда вредят.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova