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Встреча президента РМ Майи санду с главой кабмина Украины Денисом Шмыгалем

Шмыгаль: Украина заинтересована в развитии сотрудничества с Молдовой

© Photo : Facebook / Maia Sandu
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210112/33224495/premer-ukrainy-byl-rad-privetstvovat-prezidenta-moldovy.html

Премьер-министр Украины по итогам встречи с молдавским президентом выразил надежду на улучшение взаимодействия между двумя странами.

КИШИНЕВ, 12 янв - Sputnik. Первый зарубежный визит президента Молдовы Майи Санду на Украину - это важный сигнал для двусторонних отношений. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после встречи с главой молдавского государства. 

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© Photo : Ministerul Afacerilor Externe al României
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"Украина искренне заинтересована в развитии сотрудничества с Молдовой и совместном проведении европейского курса развития. В частности, в ходе встречи мы обсудили развитие сотрудничества в энергетике, так как Украина и Молдова в 2023 году вынуждены синхронизировать свои энергетические системы совместно с Европейской континентальной сетью ENTSO-E", - заявил Шмыгаль. 

По его словам, активное сотрудничество и реализация совместных проектов дадут возможность укрепить энергетические системы двух государств.

Шмыгаль уточнил, что Санду подтвердила заинтересованность молдавского государства в строительстве новых транспортных соединений с Украиной, включая мост через Днестр и современную европейскую магистраль.

"Ожидаем, что в ближайшее время мы также возобновим работу Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которая не собиралась с 2017 года.

По мнению украинского премьера, это должно стать новой страницей в отношениях между Украиной и Молдовой.

Майя Санду 12 декабря совершила официальный визит на Украину по приглашению своего украинского коллеги. Это ее первый зарубежный визит в качестве главы государства.

В течение дня она провела встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также со спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым. 

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