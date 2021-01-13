Букет проблем Молдовы: решат ли их досрочные парламентские выборы

Политический прогноз на 2021 год для республики, или Что сулят стране молдавские политические "звезды".

КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. Если минувший 2020-й прошел в Молдове под знаком президентских выборов, то наступивший – под знаком возможных досрочных парламентских. Какие сюрпризы ждут республику, решат ли возможные рокировки в составе законодательного органа все проблемы страны, читайте в обзоре Sputnik Молдова.

Какие сюрпризы ждут Молдову?

Затишье республику не ожидает, заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова политический аналитик Ян Лисневский.

"Потому что буквально все партии готовятся к досрочным парламентским выборам. Кроме этого, в 2020-м произошло довольно много событий, которые являются предпосылками того, что 2021-й будет также достаточно тяжелым с точки зрения политической ситуации", – сказал собеседник.

По его мнению, все политические партии ждет много сюрпризов. "Возможно, Молдову ждет какой-то новый этап по развитию политики. Хотелось бы в это верить", – добавил эксперт.

По его словам, изменения в составе парламента следующего созыва в случае досрочных выборов зависит от предвыборной кампании.

"Если, условно говоря, выборы состоятся завтра, то опять будет парламент, которому придется договариваться. Партия PAS не наберет большинство, чтобы сформировать правительство. И, скорее всего, это не удастся и Партии социалистов. Но были и другие события", – сказал Лисневский.

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Он обратил внимание, что в 2020-м произошла "битва", которая показала вакуум на правом фланге.

"Возможно, появятся новые-старые уже подзабытые политики, которые попытаются вернуться на политическую арену. Также появятся и новые игроки. Все опросы и исследования показывают, что наблюдается дефицит доверия к лидерам, то есть авторитарных лидеров осталось очень мало. В этом плане, мне кажется, ожидаются сюрпризы", – отметил эксперт.

Под каким знаком пройдет 2021 год в Молдове?

Все политики, которые находятся у власти, выступают за проведение досрочных парламентских выборов, хотя некоторые коллеги с ними не совсем согласны. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова заявил доктор политологии Александр Кузнецов.

"С точки зрения политики этот год будет очень интересным. С одной стороны, у кого-то есть какие-то ожидания, но мы не должны забывать, что электорат в Молдове и может дать другие результаты – не те, которые ждут", – сказал собеседник.

Говоря о возможном раскладе после досрочных выборов, аналитик обратил внимание, что в законодательный орган точно пройдут PAS, которой до избрания президентом руководила Майя Санду, а также Партия социалистов, которую вновь возглавил Игорь Додон.

"Но не забываем, что есть еще несколько политформирований, которые стремятся в законодательный орган. Партия Нэстасе самостоятельно не пройдет, а только в составе блока. Если присмотреться, то из парламента нынешнего созыва уйдет, скажем так, одна политсила – Демпартия. А вместо нее придет уже другая. К примеру, "Наша партия" Ренато Усатого", – отметил Кузнецов.

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По его мнению, уверенности в том, что в парламенте после досрочных выборов удастся сформировать большинство, не будет.

"С правой стороны электорат раздроблен. Да, на президентских выборах они шли одним фронтом именно для того, чтобы продвинуть саму идею. Если бы вместо Санду был другой человек, он бы тоже прошел. В случае с досрочными парламентскими упор будет на каждую партию. И ситуация получится похожей на сцену из фильма: "По матрешкам!". У каждого есть своя партия, есть свои идеи", – считает политолог.

Он обратил внимание, что на правом фланге некоторые силы настаивают на проевропейском курсе, однако есть и те, кто выступает не только за проевропейский курс, но и за объединение с Румынией.

Парламент уже не парламент..?

Нынешний состав парламента утратил моральное право на существование и никоим образом не отражает волю народа. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал экс-судья ЕСПЧ, адвокат Станислав Павловский.

"Граждане Молдовы голосовали за одних людей, за одни партии, за одни взгляды, а сейчас в депутатском корпусе такие перетасовки, и я совершенно не уверен, что эти перемены не произошли на какой-то коррупционной составляющей", – считает собеседник.

Однако другой вопрос, по его словам, как распустить законодательный орган нынешнего созыва. "Начинаются различные интерпретации, а ситуация проста. Первый вариант – отставка правительства, а второй вариант – если парламент не будет голосовать в течение трех месяцев. Думаю, что в нынешней ситуации оставлять страну без полноценного правительства неправильно. Кабмин должен быть создан. Как сделать так, чтобы парламент не принимал законы в течение трех месяцев, – вот здесь надо проявить политическое мастерство", – сказал Павловский.

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По его словам, президент должна взять на себя руководящую роль в этом вопросе, дискутировать с политическими фракциями и договориться, чтобы они не голосовали в течение трех месяцев.

"Это было бы красивым, элегантным решением, которое основывается на Конституции и не требует прессинга над судьями Конституционного суда", – добавил Павловский.

Решат ли досрочные выборы проблемы Молдовы

На взгляд Кузнецова, механизм для досрочных выборов по факту уже запущен. "Может, это кому-то что-то даст, но не простому электорату. Потому что этот процесс будет долгим. И вопрос в том, что будет в этот период – до выборов, так речь идет не об одном дне или месяце", – уточнил Кузнецов.

Аналитик подчеркнул, что досрочные парламентские выборы не поставят точку. В качестве примера он привел 2019-й: выборы состоялись в феврале, а парламентский кризис удалось разрешить в июне-июле, когда была сформирована коалиция.

"Если такой же сценарий будет и в 2021-м, то получается, что нынешний год будет потерян для обычного избирателя. Рядовой гражданин останется наедине с самим собой. Без подвижек с точки зрения социальной политики или каких-то программ, о которых говорится, но никто ничего не сможет сделать", – сказал политолог.

Он пояснил, что если парламент будет распущен, то он окажется недееспособным, временное правительство тоже не сможет работать в полную силу, как и президент, потому что у него нет достаточных полномочий, несмотря на то что он дееспособен.

"Результат, к сожалению, будет меньше ожидаемого", – заключил Кузнецов.

Досрочные парламентские выборы не станут решением для политических, экономических и социальных проблем Молдовы. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik Молдова сказал политический аналитик Игорь Волницкий.

По его словам, ни одна из партий не в состоянии получить большинство в парламенте.

"Объединятся ли Майя Санду и Ренато Усатый? Не знаю, как будет выглядеть этот политический страус-верблюд. Объединятся ли Илан Шор, Игорь Додон и Ренато Усатый? Опять же не представляю, как это может произойти. В нынешнем парламенте, какой он есть – неэффективный, с пониженной работоспособностью, но все-таки в нем есть гораздо больше возможностей для маневра, чем в следующем законодательном органе, структуру которого мы можем представить на данном этапе", – уточнил Волницкий.

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По его мнению, политическая сила, которая возьмет на себя ответственность за управление страной до досрочных парламентских выборов, проиграет больше остальных. Поэтому, как считает аналитик, сейчас наблюдается полная апатия в отношении принятия решения о власти.

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