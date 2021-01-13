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Майя Санду.

Санду рассказала, намерена ли выдвигать кандидатуру на пост премьера Молдовы

© Photo : Preşedinţia Republicii Moldova
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210113/33231667/sandu-rasskazala-namerena-li-vydvigat-kandidaturu-na-post-premera-moldovy.html

Глава государства заявила, что ждет мнения Конституционного суда по поводу предложения о самороспуске парламента. По ее мнению, это самый быстрый путь для досрочных парламентских выборов.

КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. Любое выдвижение кандидата в премьер-министры отодвигает досрочные парламентские выборы. Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду на пресс-конференции в среду. 

Парламент
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Молдова нуждается в серьезном правительстве и со здоровой поддержкой в парламенте, чтобы смогло решать большие проблемы, с которыми сталкиваются граждане. Самая большая проблема - отсутствие здоровой поддержки со стороны большинства в парламента для такого кабмина. Любое назначение премьер-министра сейчас приводит к отсрочке парламентских выборов. Надеюсь, что те, кто озвучивал предложения (о выдвижении в премьеры - ред.), тоже не хотят отсрочки досрочных парламентских выборов", – сказала Санду.

По ее словам, все политические силы, представленные в законодательном органе, выступили за досрочные выборы.

"И мы пойдем по самому простому пути и самому верному... Подождем, что скажет Конституционный суд по предложению о самороспуске парламента, что на данный момент самый короткий путь для досрочных выборов. Если суд выскажется иначе, то предпримем следующий шаг, который будет озвучен в подходящий момент", – отметила президент.

Депутаты PAS подали 31 декабря 2020 года обращение в Конституционный суд, попросив разъяснить, есть ли возможность для роспуска парламента путем принятия соответствующего положения двумя третями голосов законодателей.

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