Воздушные мосты и военная дорога: что хотят построить между Украиной и Молдовой

Почему на самом деле так сложно быстро и удобно доехать из Кишинева в Киев, или Почему дорога из Кишинева в Киев для президента в полтора раза длиннее?

КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве заявили о готовности Молдовы строить новый мост через Днестр в районе Сороки – Ямполь и новую автомагистраль Кишинев – Киев. Подобные инфраструктурные новшества не первый раз срываются с уст политиков в Киеве и Кишиневе, но сейчас все это звучит совсем странно. Особенно если учитывать состояние существующей дорожной сети в двух государствах.

На итоговой пресс-конференции первым об "амбициозной идее" двух президентов заговорил украинский лидер Владимир Зеленский.

"У нас есть амбициозная идея – это строительство современной магистрали, которая соединит Киев и Кишинев. С этой целью мы обсудили строительство пограничного мостового перехода через реку Днестр, и это сократит путешествие между столицами наших государств до 5 часов", – сказал Зеленский в заявлении для прессы после переговоров с Санду в Киеве.

Майя Санду в своем выступлении уточнила, что современная магистраль, по замыслу президентов, должна проходить по маршруту Кишинев – Сороки – Ямполь – Киев.

Одним из поводов затронуть вопрос автомобильного сообщения между двумя столицами, видимо, стало длительное путешествие, которое пришлось совершить Майе Санду, чтобы попасть в украинскую столицу.

Все прелести существующей молдавской и украинской дорожной инфраструктуры президенту пришлось ощутить лично. Лететь в Киев Санду отказалась из соображений экономии.

© Sputnik Автомобильный маршрут Кишинев-Киев

Для того чтобы добраться до Киева, главе молдавского государства пришлось сделать немалый крюк через южный участок молдавско-украинской границы и Одессу, провести около 9 часов в пути и преодолеть примерно 650 километров. На сегодня это чуть ли не единственный возможный автомобильный путь для молдавских официальных лиц.

Приднестровское направление

Из Кишинева в Киев есть и другие, куда более короткие пути. Кратчайший – 474 километра – это построенная в советское время трасса М5, которая проходит через Приднестровье. При помощи нее до Киева можно доехать за шесть с лишним часов, если не учитывать времени, затраченного на пунктах пропуска, которых по пути будет целых три: два приднестровских и еще один украинский. Эта дорога, правда, недоступна для молдавских официальных лиц, их в регион стараются не пропускать.

Прогресс в процессе приднестровского урегулирования мог бы помочь устранить или сократить административные барьеры на пути из Молдовы в Украину, но, видимо, в Кишиневе и Киеве считают, что построить новую автомагистраль будет проще.

Тем более что Майя Санду уже дала понять: она не намерена встречаться с приднестровским лидером Вадимом Красносельским, а на вопросы о своих приоритетах в приднестровском урегулировании отвечает фразами о необходимости побороть коррупцию. О том, какое будущее могло бы ждать Приднестровье в составе Молдовы, Санду пока не сказала ни слова.

Бесхозные мосты

Трасса М5 не единственный путь из Кишинева в Киев, который удобней и короче объездного через южный участок границы Молдовы с Украиной.

На севере Молдовы есть мост через Днестр и пункт пропуска через границу – Атаки – Могилев-Подольский, через который можно попасть в Центральную Украину. Вот только последние 40 километров национальной трассы R9, ведущей к нему из Кишинева, полностью разрушены и пребывают в таком состоянии уже больше пяти лет. На значительных участках трассы дорожного полотна нет совсем.

Дорога в таком состоянии вовсе не из-за отсутствия средств: дело в "эффективном менеджменте" молдавских чиновников. Деньги на ремонт трассы еще в 2013 году был готов предоставить Европейский банк реконструкции и развития. В 2016 году молдавские власти подписали контракт на ремонт дороги с итальянской компанией, которая вскоре обанкротилась. Еще два года правительство Молдовы расторгало контракт с этой фирмой. За это время дорога разрушилась полностью, что потребовало переоценки проекта.

По словам замдиректора Госадминистрации дорог Молдовы Юлиана Морняло, еще в 2018 году была проведена последняя предварительная оценка проекта и сумма, необходимая на ремонт трассы, выросла с 17 до 22 миллионов евро.

"По R9 – после того как расторгли контракт, на этом и завершилось все. Больше никаких тендеров по данному участку не было. На данный момент в планах нет. Кредиты, которые у нас сейчас есть, не предусматривают финансирования реабилитации данного участка", – рассказывает Морняло.

Пограничный пункт Атаки – Могилев-Подольский, к слову, это не мелкий КПП, он крупнейший на молдавско-украинской границе как по грузообороту, так и по пассажиропотоку. Это главные северо-восточные ворота страны.

Еще в советское время, дабы разгрузить мост между Атаками и Могилев-Подольском, который связывает центральные части двух городов, на десять километров южнее по течению Днестра был построен новый мост, куда планировалось перенаправить весь большегрузный транспорт. Строительство этого моста завершилось в конце 80-х годов, перед самым развалом СССР.

В полноценную эксплуатацию мост не введен по сей день, он выполняет роль только местного пешеходного пункта пропуска через границу. Все дело в том, что за все годы независимости Молдовы власти так и не сумели построить подъездной путь к мосту длинной около 8 км. Он должен был связать мост на Украину с недавно окончательно развалившейся трассой Сороки – Атаки в районе села Арионешты.

Пока в Киеве и Кишиневе мечтают о скоростной магистрали, дорога из Кишинева в центральную часть Украины выглядит так.

Поэтому эксперты и специалисты на перспективы строительства новой трассы смотрят весьма скептически.

В интервью газете "Взгляд" бывший замглавы МИД Валерий Осталеп заявил, что подобные разговоры между Киевом и Кишиневом ведутся давно, но дальше слов дело пока не доходило.

"Такая автодорога потребует от обеих стран капитальных вложений сил и средств, а также много времени. Надо будет не только проложить асфальт, но и обустроить всю инфраструктуру. Подобная магистраль – объект двойного назначения, как гражданского, так и военного. К тому времени, когда проект может выйти из стадии разговоров и приблизиться к реализации, ни Зеленский, ни Санду уже не будут президентами", – отметил он.

Ничего не знают о планах Санду и Зеленского и в молдавской Госадминистрации дорог. Как рассказал Sputnik замдиректора Госадминистрации дорог Молдовы Юлиан Морняло, заявления Санду о новой автодороге стали для него новостью. По словам чиновника, он впервые услышал о таких планах, хоть и отметил, что похожие инициативы уже могли обсуждаться раньше.

На вопрос Sputnik Молдова о целесообразности строительства новой дороги Кишинев – Киев бывший вице-премьер Молдовы, экс-министр экономики Александр Муравский предложил не тратить время на пустые разговоры.

"Была высказана идея. С таким же успехом я могу с кем-то обсуждать запуск совместной молдавско-украинской ракеты на Юпитер. Каждый прекрасно понимает, что этого не будет при жизни моего и вашего поколений в силу целого ряда обстоятельств", – говорит Муравский.

По его словам, о такой дороге говорят лет 20, только дальше разговоров дело не заходило, в первую очередь из-за колоссальной стоимости подобного проекта.

"В Молдове ни один километр не построен за молдавские деньги. Весь дорожный фонд идет на обслуживание, а не на строительство. Новые дороги были построены либо на американские деньги, либо на кредиты ЕБРР. У нас денег нет. Украина вообще в финансовой дыре сейчас, то есть там денег тоже нет. Грант на дороги не даст никто", – объясняет экс-вице-премьер.

По его словам, в Кишиневе и Киеве, обсуждая подобные проекты, могут надеяться на геополитический фактор, однако эти расчеты ложны.

"Пошли разговоры, что это такая задумка, мол, НАТО будет строить дороги поближе к Москве. Оставьте вы этот конспирологический бред. На строительство современной магистрали нужны миллиарды долларов", – считает Муравский.

По его словам, идея дороги очень простая: обойти Приднестровье и сократить путь, но такой масштабный проект требует куда более серьезного расчета и обоснования. "Нужно понять, кому она будет нужна, эта дорога, за счет чего будет окупаться. Сейчас нет даже намека на то, что кто-то этой идеей занимается серьезно", – подытожил Муравский.

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