КС оставил в силе ограничения на доступ к информации - почему это важно

КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. Конституционный суд Молдовы оставил в силе положения закона о доступе к информации, которые позволяют госорганам не предавать огласке некоторые данные под предлогом охраны национальной безопасности или частной жизни лица. Благодаря этому решению Апелляционная палата Кишинева может запретить правозащитникам доступ к именам бенефициаров скандально известной "налоговой амнистии" 2018 года.

О чем спор?

Еще в октябре 2018 года общественная организация "Юристы за права человека" затребовала у Государственной налоговой службы (ГНС) информацию об именах граждан, которые добровольно задекларировали свое имущество с августа по октябрь 2018 года, пользуясь налоговыми льготами из недавно принятого закона "О добровольном декларировании и налоговом стимулировании". Также ассоциация попросила у ГНС информацию об общей сумме задекларированного имущества и сумме уплаченных налогов.

В налоговой службе информацию раскрывать отказались, после чего юристы ассоциации обратились в суд. В феврале 2020 года кишиневская инстанция частично удовлетворила требование правозащитников, обязав ГНС предоставить информацию о стоимости имущества и налогах без указания имен.

"Юристы за права человека" с таким решением не согласились и обжаловали его в Апелляционной палате, после чего посредством АП Кишинева обратились в Конституционный суд.

Что такое "налоговая амнистия"?

В июле 2018 года парламент Молдовы голосами Демократической партии и Народной-Европейской партии принял законопроект "О добровольном декларировании и налоговом стимулировании". Документ позволял гражданам РМ, за исключением депутатов и госчиновников, узаконить любое свое имущество, заплатив с него единый налог в размере 3% и подписав декларацию о том, что имущество это было нажито законным путем.

Юридическим лицам, в том числе государственным и муниципальным предприятиям, у которых есть задолженность перед госбюджетом, предлагалось простить пеню и штрафы за несвоевременную уплату налогов, если они погасят основной долг в оговоренный срок.

Законопроект, принятый сразу в двух чтениях под конец весенней сессии парламента, вызвал шквал критики как внутри страны, так и за рубежом. Оппозиция называла его способом отмывания добытых преступным путем денег. Тогдашнюю власть обвиняли в стремлении легализовать в том числе деньги, украденные из трех молдавских банков.

Налоговая амнистия молдавских властей стала одним из поводов для приостановки программы МВФ в Республике Молдова.

Вердикт суда

В своем решении Конституционный суд отметил, что государственные органы, которые оперируют персональными данными, обязаны создавать условия для защиты этой информации с соблюдением принципов и критериев, установленных судом ранее.

"Отказ в предоставлении персональных данных должен быть пропорционален и оправдан законными целями, предусмотренными Конституцией", – объявила на брифинге председатель Конституционного суда Домника Маноле.

Своим решением суд признал, что обжалованные несколько положений закона "О доступе к информации" соответствуют конституционным стандартам, изложенным в статьях 34 "Право на информацию" и 54 "Ограничение осуществления прав и свобод".

Окончательное решение по делу о предоставлении сведений о налоговой амнистии остается за Апелляционной палатой, но такое решение КС явно не увеличивает шансы на раскрытие общественно значимых данных.

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