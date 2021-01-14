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Майя Санду.

Санду: формат "5+2" остается основной площадкой переговоров по Приднестровью

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Тема:
Приднестровское урегулирование (309)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210114/33244548/sandu-format-52-ostaetsya-osnovnoy-ploschadkoy-peregovorov-po-pridnestrovyu.html

Глава государства рассказала, что Кишинев привержен принципам исключительно мирного, политико-дипломатического урегулирования приднестровского вопроса.

КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду обсудила с главой миссии ОБСЕ в республике Клаусом Нойкирхом ряд актуальных вопросов, в частности, урегулирование приднестровского вопроса.

Встреча президента Молдовы Майи Санду с главой миссии ОБСЕ в Молдове Клаусом Нойкирхом
© Photo : Facebook / Maia Sandu
Встреча президента Молдовы Майи Санду с главой миссии ОБСЕ в Молдове Клаусом Нойкирхом

Мария Захарова
© Photo : МИД РФ
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"Подчеркнула, что поддерживаем исключительно мирный принцип урегулирования конфликта по политико-дипломатическому пути, и любые спекуляции на тему агрессивных намерений не более чем провокации и намеренная дезинформация. Предпосылок для конфликта нет – между людьми на двух берегах нет ни вражды, ни взаимонепонимания", – подчеркнула Санду на своей странице в Facebook.

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По ее словам, стороны также обсудили ход переговоров и подчеркнули необходимость ставить акцент на конструктивные аспекты.

"Формат "5+2" остается основной площадкой переговоров, которая должна работать в интересах людей и включать в себя ряд вопросов, в том числе гуманитарные, права человека, социально-экономическую повестку, свободу передвижения. В ходе встречи еще раз подчеркнула, что борьба с коррупцией и контрабандой – один из моих ключевых приоритетов", – добавила Санду.

Участниками переговоров в международном формате "5+2" являются Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели.

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Тема:
Приднестровское урегулирование (309)

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