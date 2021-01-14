Санду: формат "5+2" остается основной площадкой переговоров по Приднестровью

КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду обсудила с главой миссии ОБСЕ в республике Клаусом Нойкирхом ряд актуальных вопросов, в частности, урегулирование приднестровского вопроса.
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По ее словам, стороны также обсудили ход переговоров и подчеркнули необходимость ставить акцент на конструктивные аспекты.
"Формат "5+2" остается основной площадкой переговоров, которая должна работать в интересах людей и включать в себя ряд вопросов, в том числе гуманитарные, права человека, социально-экономическую повестку, свободу передвижения. В ходе встречи еще раз подчеркнула, что борьба с коррупцией и контрабандой – один из моих ключевых приоритетов", – добавила Санду.
Участниками переговоров в международном формате "5+2" являются Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели.
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